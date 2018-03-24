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中企马里项目一车辆触雷 一名中国员工被炸身亡

中企马里项目一车辆触雷 一名中国员工被炸身亡
2018年03月24日 07:30 央视新闻
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　　原标题：中国公司马里项目一车辆触雷致两死三伤

　　央视新闻客户端3月 24日消息，22日当地时间下午5时40分许，葛洲坝集团位于马里中部距离首都巴马科约400公里的马西纳公路项目工地发生车辆触雷事件，一名中国员工被炸身亡，同车的四名马里人一死三伤。据悉，当地时间21日已有预警称马里武装组织“马西纳解放阵线”（Macina Liberation Front，也有翻译成“马西纳解放阵线解放组织前线”）在马西纳路段埋雷和简易爆炸物。

责任编辑：张建利

马里马西纳车辆
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