中企马里项目一车辆触雷 一名中国员工被炸身亡

原标题：中国公司马里项目一车辆触雷致两死三伤
央视新闻客户端3月 24日消息，22日当地时间下午5时40分许，葛洲坝集团位于马里中部距离首都巴马科约400公里的马西纳公路项目工地发生车辆触雷事件，一名中国员工被炸身亡，同车的四名马里人一死三伤。据悉，当地时间21日已有预警称马里武装组织“马西纳解放阵线”（Macina Liberation Front，也有翻译成“马西纳解放阵线解放组织前线”）在马西纳路段埋雷和简易爆炸物。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台统派携五星红旗赴蔡办纪念坠亡退将
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 周杰伦演唱会歌迷点前女友蔡依林的歌
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有