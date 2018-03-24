最高法司改办主任：法官直接签裁判文书占98%以上

原标题：最高法司改办主任：法官直接签发裁判文书占到98%以上

审判队伍“瘦身提质”，一线办案力量增加20%以上；实现“让审理者裁判、由裁判者负责”……这是司法责任制改革带来的变化。

最高人民法院司法体制改革领导小组办公室主任胡仕浩近日就司法责任制改革等问题接受《法制日报》记者采访时说：“经过砥砺奋进的5年，以司法责任制为核心的四大项基础性改革基本完成，搭建起改革的四梁八柱，完成了想了很多年、讲了很多年但没有实现的改革。”

最高人民法院司法体制改革领导小组办公室主任胡仕浩。中国法院网 资料图

牵住司改“牛鼻子”

记者：请您谈一谈司法责任制改革的内涵、意义和进展。

胡仕浩：司法责任制改革，是党的十八届三中、四中全会部署的一项重要改革任务，是司法体制改革的“牛鼻子”。这项改革的核心，是回归审判权是判断权、裁量权的属性，凸显审判活动亲历性、程序性、终局性的特点，实现“让审理者裁判、由裁判者负责”，让司法人员对办案质量终身负责。

司法责任制改革对审判工作产生3个革命性的变化。

法官队伍的革命性变化。推行法官员额制，从原有的21万余名法官中遴选出12万余名法官，只有三分之二的优秀法官入额，审判队伍实现“瘦身提质”，一线办案力量增加20%以上，这是“动自己奶酪”的改革。

审判权力运行机制的革命性变化。取消法院内部层层审批的办案模式，明确权力清单、责任清单，当庭宣判大大提升，法官直接签发裁判文书占到98%以上，审判权力的运行机制得到重塑。

司法管理体制的革命性变化。围绕司法责任制改革，同步完善法官遴选制度、职业保障制度、审判监督管理制度，形成科学完备的司法责任制制度体系，实现权责利相统一。建立过问干预案件的记录通报和责任追究制度，中央政法委层面通报12起案件，处理25人。仅2017年，全国法院就查处利用审判执行权违纪违法干警717人，以带电的“高压线”、有效的“防火墙”筑牢司法公正的基石。

提升质效司法为民

记者：司法责任制改革后，如何保障案件的审判质量？

胡仕浩：我们正在深化改革，以消除顾虑、破解难题。把好用人关，通过严格程序、严格条件遴选员额法官，为案件质量打好人的基础。让审判经验丰富的院庭长带头审理重大疑难复杂案件，发挥导向引领作用。要求院庭长对重大、疑难、敏感、复杂等4类特殊案件必须进行监管，从“人盯人、人盯案”的传统方式转向“全员全过程的监督管理机制”，从结果干预向程序约束转变，从内部运行向公开留痕转变，从人工型向信息化转变。建立专业法官会议制度，改革审判委员会制度，限制自由裁量，促进裁判统一。运用信息化手段，实现审判活动全程留痕、裁判文书全部上网，以司法公开倒逼司法公正，防止权力滥用。现在，一审裁判的服判息诉率达到87%，二审后达到98.5%，审判质效比以前有较大提升。

记者：“人民”一直是“两高”工作报告中的高频词汇，人民法院采取了哪些改革举措来落实司法为民？

胡仕浩：司法改革以问题为导向、以人民为中心。人民群众日益增长的司法需求，就是改革的着力点和突破点。最高法《关于全面深化人民法院改革的意见》确定的65项司法改革举措，都以实现司法为民、公正司法为目标，并且专门推出17项司法便民利民举措。比如，为解决老百姓“立案难”，实施立案登记制改革，现在95%的案件当场登记立案，全国86%的法院建成了信息化程度相当高的诉讼服务大厅、提供一站式服务；全国2605家法院开通网上立案平台；1175家法院提供异地诉讼的跨域立案服务。最高法设立6个巡回法庭，2017年审理案件1.2万件，接待群众来访4.6万人次，实现最高审判机关重心下移、方便群众的改革目标。

在刑事审判工作中，我们推出“认罪认罚从宽”“刑事速裁”制度改革，对罪行轻微的案件实行远程视频开庭、类案集中开庭等举措，切实减少超期羁押，有效保障人权。在民事审判中，大力推进多元化纠纷解决机制改革，加强诉前调解，探索在线调解，开展道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”改革试点等，让数据多跑路、群众少跑腿。

综合配套补齐短板

记者：对推进综合配套改革，最高法将采取哪些具体举措？

胡仕浩：深化司法体制综合配套改革，要按照系统性、整体性、协同性相统一的要求，对存在短板的改革举措持续配套补齐，对分散发力的改革举措强化配套协同，对相互关联的改革举措注重配套对接，对行之有效的改革举措推动配套立法，确保各项改革举措形成整体合力、真正落地见效。

2018年的工作重心，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在“综合配套、整体推进、务求实效”上下功夫，包括全面落实司法责任制，完善法院组织体系，进一步深化诉讼制度和审判机制改革，大力推进智慧法院建设，大力加强司法队伍正规化、专业化、职业化建设等。

比如针对全面落实司法责任制，将相应建立完善员额法官管理、案件分派、审判团队、专业法官会议、审判委员会会议、信息化监管、违法审判责任追究七大机制，完善司法责任制的配套制度、补齐制度短板。

在法院组织体系方面，将进一步完善最高法巡回法庭建设、推动跨行政区划法院、知识产权法院、互联网法院改革，完善在线立案、在线调解、在线诉讼，进一步提升人民群众方便、快捷的诉讼体验。

在司法队伍建设上，将建立“有进有出”的员额动态管理机制，对业绩考核连续两年不达标的要退出员额，对司法人员的廉政监督和反腐败力度也将进一步加强。

同时，将继续深化司法公开，升级中国裁判文书网，完善审判流程信息公开网，让司法为民在司法改革和信息化推动下不断提档升级，让改革红利不断提升人民群众的获得感。

来源：法制日报

责任编辑：张玉