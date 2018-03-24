央视女主播认领中纪委新工作 1月份已露过一次面

原标题：央视女主播认领中纪委新工作

来源：微信公众号“长安街知事”

撰文 | 王祎

第十三届全国人大一次会议表决通过《中华人民共和国监察法》的第三天，中央纪委国家监委网站专门推出了一个视频栏目，眼尖的小伙伴发现，第一集节目中出现了一个熟悉的身影。

在这个名为《带你了解监察法》的栏目里，央视主播海霞亮相首期视频，以《监察法来了，和你我都密切相关》为题，为大家“引荐”这部新诞生的法律。

“这是部什么法？它是反腐败国家立法”，海霞开宗明义。在接下来的2分40秒里，她帮大家划出《监察法》总则中的重点与精髓，简明扼要地介绍了监察法的功能与定位。

精确概括出“监察法是公权力监督利器”之后，她还将涉及监察对象范围、监察机关职责、有关机关和单位应尽协助义务等的条文内容也凝炼成几句话，浅显易懂，易于接受。

这已经不是海霞首次出现在中央纪委国家监委网站。今年1月份海霞就曾为中纪委网站《纪律“看”得见》栏目录制了首期视频，介绍了5种党纪处分，为广大党员敲响警钟。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前介绍过，海霞在中纪委有着特殊的“兼职”——从2013年起担任中央纪委监察部特邀监察员。同时她还是首批最高人民法院法制信息传播策划专家。

今年1月，最高人民法院召开传媒专家座谈会，研讨进一步加强人民法院新闻宣传和舆论引导工作，海霞就在专家之列。充分发挥宣传、监督等方面的作用，是这位身兼两职的央视主播的应尽之责。

不过，熟悉中央纪委国家监委网站的小伙伴们会发现，海霞也并不是这个网站上唯一的“主播”。网站改版后，央视主持人康辉也被请来录制访谈视频，《纪律“看”得见》的第二期就是由他来录制的。

此外，《十九大党章公开课》栏目中的“主播”则是中央党校中央党校校委委员、教务部主任谢春涛，他的公开课浅显易懂、金句频出。

扮演毛泽东、周恩来、朱德的特型演员也走进中央纪委国家监委网站的视频访谈节目，追忆老一辈革命家的风采。例如朱德的扮演者就在节目中介绍了第一任中纪委书记朱德是如何从严治党的。朱老总曾在刘青山、张子善贪污的材料上怒批12个大字：“触目惊心！党性何在？国法难容”这一幕令人印象深刻。

其实，海霞录制的短视频并非是中央纪委国家监委网站宣传监察法的唯一形式。监察法表决通过的当天，中央纪委监察部网站就发布了“漫话系列”作品，以制图的方式解读国家国家监委主任产生过程。此后更是使用了一图读懂、数说等手段解读监察法知识。23日与海霞的视频一起推出的，还有一款监察法答题测试H5以及一个长漫画作品。

解读速度之快，使用手段之丰富，这在中央纪委国家监委网站改版前着实少见。

不管是力邀主播名人利用社会影响力进行宣传，还是与时俱进驾驭新媒体制作“新本领”宣传解读，都显示出中央纪委国家监委网站理念的重塑和观念的再造，同时也从另一个侧面显示出反腐倡廉工作的决心。

深化国家监察体制改革是党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革。在这个重大转折点上，每个人都是见证者，更应该是参与者。中央纪委国家监委网站用这些方法“润物细无声”地帮助广大干部群众学习了解监察法知识，目的正是希望人人参与反腐。正如海霞在视频中说的那样，“反腐倡廉、建设清廉中国，人人有责。监督和你我都密切相关。”

责任编辑：张玉