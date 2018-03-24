周旭任重庆北碚区委书记 汪夔万任市政府副秘书长

原标题：周旭同志任北碚区委委员、常委、书记
北碚发布消息，3月23日下午，重庆市北碚区召开干部大会，市委组织部部务委员周永刚同志宣布市委决定：
周旭同志任北碚区委委员、常委、书记，汪夔万同志任市政府副秘书长、市政府办公厅党组成员（正厅局长级），不再担任北碚区委书记、常委、委员职务。
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