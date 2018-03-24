内蒙古巴彦淖尔原书记何永林受贿案开庭:数额巨大

原标题：巴彦淖尔原书记何永林受贿案开庭：非法收受财物数额特别巨大
何永林
2018年3月21日，通辽市人民检察院提起公诉的巴彦淖尔市委原书记何永林（正厅级）涉嫌受贿、玩忽职守、巨额财产来源不明罪一案由通辽市中级人民法院公开开庭审理。
通辽市人民检察院起诉书指控：被告人何永林作为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，或利用本人职权、地位形成的便利条件通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；在巴彦淖尔市临河区农村信用合作联社转制过程中，身为筹备工作小组组长，严重不负责任，不履行职责或者不认真履行职责，致使公共财产损失，情节特别严重；身为国家工作人员，其财产和支出明显超过合法收入，不能说明合法来源，差额特别巨大，依法应当以受贿罪、玩忽职守罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。
庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人何永林及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见。本案将择期宣判。
来源：“内蒙古晨报”微信公众号
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