烈士陵园碑文名字摆乌龙:人“牺牲”两年后任处长

原标题：湖北一烈士陵园碑文名字摆乌龙：烈士“牺牲”两年后任处长

鄂豫皖苏区中心烈士陵园。 本文图片 东湖社区

荆楚网消息，清明节临近，湖北省红安县华河镇双河村一网友，走进鄂豫皖苏区中心烈士陵园瞻仰发现，有两块墓碑不仅连烈士名字写错，牺牲时间也与事实不符。

该网友在东湖社区民生热线发帖称：“全村仅两位烈士立了碑，还都写错了，村民都很无奈！”对此，记者联系上烈士亲属，并向相关部门进行了求证。

“刘道初”变“刘初道”，牺牲2年后当上处长

网友爆料称，有块墓碑把烈士名字刻反了，本来是“刘道初”，误写成“刘初道”。不仅如此，牺牲时间也错得“乌龙”。

1932年在攻打老君山响水潭的战斗中牺牲，却在两年后（1934年）当上了红二十五军团经理处处长。网友贾政经表示：“搞笑，这是要穿越吗？”

女儿出生前5年“牺牲”，刻错时间伤人心

无独有偶，被写错的还有同村烈士刘建都的墓，他的牺牲时间也有误。

刘建都遗孀的儿子刘道新对记者讲述：“刘建都是我妈妈的前夫，他们育有两个女儿。1940年刘建都参军，一年后大姐出生。”

“1947年，刘建都从事地下工作，曾抽时间回家一趟，竟也是最后一别。二姐也是在这个时候怀上，于次年（1948年）降生，现在二姐嫁到并生活在隔壁村。”

由此看来，碑亭上称刘建都1942年作战牺牲，显然有悖于事实。

时年60岁的刘道新谈到这很伤心，他为已逝的母亲感到委屈：“母亲一直在等前夫（刘建都）的消息，四处打听无果，一个小脚农妇拉扯两个幼孩，生活极其艰辛。”

直到战争结束，全村参军的男人就只有刘道新的父亲回来。“他看我妈一个30多岁的苦命女人带着两个孩子，心生同情，两个同病相怜的人就走到了一起，之后就有了我。但我妈直到去世前，还在打听刘建都何时何地牺牲。这个错误的碑文，如果我妈泉下有知，不知道会多难过。”

专家：烈士信息出错并非个例但实属不该

“红安县两位烈士碑文出错，实属不该。”华中师范大学马克思主义学院教授、博士生导师郭圣福在接受记者采访时表示。

“烈士陵园是中国革命、建设和改革时期为国为民牺牲的烈士的安息地，是褒扬革命先烈、弘扬先烈精神的庄重场所。在这里安息的每位烈士，其碑文应该准确，这是相关政府部门的基本责任。”

其实，烈士信息出错的事，在烈士碑文和烈士传记、简介中并不是个例。除网友所指出的错误外，碑文将两位烈士都写成“华河公社”人，1984年行政区划改革，华河公社已改为华河镇，纪念碑系2014年所立，这个提法亦应修改。

郭圣福表示，以政府名义为烈士树碑立传，本是十分严肃的事，这不仅是对先烈和历史的尊重，也是对烈士遗属的慰藉。各地在立碑纪念烈士时，应该严肃认真地做好烈士碑文的拟稿、审定、镌刻和纪念碑安放等各项工作，杜绝错误的发生。

官方回应：系陵园镌刻误差已换新碑

3月21日红安县民政局对此做出回复：鄂豫皖苏区中心烈士陵园共安葬1481位烈士，在兴建过程中，由于需录入的烈士信息量巨大，导致个别烈士信息镌刻出现误差。

现经核实，刘初道烈士应为刘道初烈士。针对上述情况，民政局已安排重新镌刻一块墓碑并于近日安装到位。

3月19日红安县民政局副局长来到陵园进行工作督办落实。陵园管理部门将举一反三，继续对烈士墓碑的信息进行校核，工作人员也将整改措施告知烈士所在村相关人员。

据悉，红安县民政局开展抢救保护零散烈士墓和烈士纪念设施工作，于2015年建成鄂豫皖苏区中心烈士陵园，安葬有土地革命战争、抗日战争、解放战争、抗美援朝等不同时期牺牲的烈士。

来源：荆楚网

责任编辑：张玉