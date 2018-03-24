贸易战开火第二天 美国多位重量级人物现身中国

原标题：“贸易战”第二天，美国多位“重量级人物”突然现身中国！信息量太大了。。。

北京时间3月23日，特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。7小时后，中国宣布反制措施。一场贸易战火点燃，世界经济猝然站在了乱局边缘。就在“贸易战”开火第二天，恰逢一场重要级会议——中国发展高层论坛，在中国北京召开，世界重量级嘉宾纷纷列席，也就美国挑起贸易争端，展开巅峰对话。

他们指出，美国一意孤行，发难中国是错误的选择，大家应该努力把蛋糕做大，而不是争夺一块蛋糕！保护主义应该是保护我们人类、星球，而不是其它。。。央视财经为您梳理嘉宾语录，一文迅速了解各方表态↓↓

现行多边贸易体制并不完美，但保护主义更不可取，应建立全球经济贸易新模式。

世界贸易组织前总干事 帕斯卡尔·拉米：

未来要有一个新的全球社会经济的模式，这种模式能够帮助我们应对保护主义，帮助我们进一步开放。我们需要更开放的社会，更开放的市场来实现这一点，而保护主义应该是保护我们人类、星球，而不是其他的保护主义。

世界贸易组织前总干事 帕斯卡尔·拉米：

在21世纪，国际贸易需要游戏规则，而不是基于实力或者是强权的，这对中国来说也是非常重要。因为中国经济的增长仍然会很大程度上依赖于外部市场，尤其在未来的一段时间内。所以，大家应该团结起来进一步地巩固一个基于规则的多边贸易体系，这个体系也许需要进行一定的调整，但是必须要巩固它，这是我们的计划。

世界贸易组织前总干事 帕斯卡尔·拉米：

国际紧张关系仍非常普遍，包括在西方，英国的脱欧，包括美国的民主主义的这样一位总统上台，用硬实力来取代软实力的趋势。那么，这在政治和经济两者之间的错位和脱节，可能会带来加速经济和文化的变革，对于全球化会产生影响，对于人口和世界上的人的生活会带来影响，尤其是贫困，或者是贫富之间的差距都会带来影响。

哈佛大学教授、前校长 美国前财政部长 劳伦斯·萨默斯：

中国在过去40年的成就是前所未有的，美国目前的政策逻辑很难理解，美国将中国作为敌对的一方，是不正确的。中美双边关系中哪一方成为输家的局面，都是很难想象的。美国经济的命运很大程度上取决于外部因素，而不是自身，美国不可能做到一枝独秀。

哈佛大学教授、前校长 美国前财政部长 劳伦斯·萨默斯：

未来十年，中美可以意识到核问题、恐怖主义、疾病、脱贫等方面有很大的合作前景，远比分歧更重要。中美之间要互相尊重，在共同关注点上进行合作。贸易摩擦、难以做到共赢，中美合作不是选择，而是命运！

哈佛大学教授、前校长 美国前财政部长 劳伦斯·萨默斯：

贸易战和核战一样，没有赢家。

苹果CEO 蒂姆·库克：

拥抱贸易、开放的国家会取得成功，反之则失败。1+1=3，大家应该努力把蛋糕做大，而不是争夺一块蛋糕。

贝莱德CEO 劳伦斯·芬克：

全球化是人类的伟大成就，中美企业都是受益者，我认为贸易战不是答案，对话才是。

北京大学新结构经济学研究院教授、院长 林毅夫：

关于如何尽可能地缓解中美之间的关系或者紧张的问题，目前关注的是贸易不平衡的问题。巨大的美国贸易逆差，并不是由于中国造成的。

全国社会保障基金理事会理事长 楼继伟：

中美贸易逆差不是中美之间的事情，美国不在中国市场，也会对其他国家有逆差，带来了经济的赤字问题。中美两国没有必要打贸易战。

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责任编辑：张建利