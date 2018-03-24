风险管理专家段开龄逝世 系南开精算学科奠基人

原标题：93岁南开大学精算学科奠基人、著名风险管理专家段开龄逝世

南开大学国际保险研究所创始所长、南开大学精算学科奠基人之一、美籍天普大学荣休教授、著名风险管理专家段开龄先生3月21日在新泽西安详离世，享年九十三岁。段开龄教授1925年生于安徽合肥，他于1948年毕业于上海交通大学，1949年赴美留学，先后获得美国宾夕法尼亚大学工商管理硕士学位（MBA）、纽约社会研究新学院哲学博士学位，美国天普大学终身荣誉教授。段先生于1960年初创办了“风险管理”学科，10年后又首倡“宏观保险学”，被国际上公认为现代保险学的拓展人之一。

自1985年开始，段开龄教授开始致力于将精算学科引进中国的工作，在中国大陆和北美精算师协会（Society of Actuaries， SOA）之间做了大量的工作，在段开龄教授的建议和推动下，1987年南开大学与北美精算师协会签订了联合培养精算方向硕士研究生的合作协议，并于1988年招收第一批学生，从此，我国开始了从零起点发展中国精算业的里程碑，开创了中国精算教育的先河。南开—SOA精算项目标志着中国精算教育的开端，“南开大学精算学建立之时，也就是中国精算教育的诞生之日。” 1992年，在加拿大宏利人寿的支持下，南开大学与北美精算师协会合作在南开设立SOA考试中心，该中心的成立标志着中国精算职业的起步。

1987年11月，南开与SOA签订合作协议 本文图片均来自“南开大学金融学院”微信公众号

1991年，在段开龄教授的倡议下，南开大学成立了国际保险研究所，段开龄教授任所长。1994年，段开龄教授首先将风险管理学科引进南开大学，与美国寿险管理学会（LOMA）合作在南开设立了风险管理研究生培养项目，并建立了中国第一个LOMA考试中心。

1987年11月，南开与SOA签订合作协议

自1988年开始，在段开龄教授的支持与帮助下，南开大学与SOA持续了15年的合作。 30年来，南开大学为国家培养了大量精算学专业人才，对中国精算教育和中国精算职业的发展做出了巨大的贡献。国内很多高校效仿“南开模式”建立了精算师资格考试中心和精算人才培养项目，在国际上，SOA以“南开模式”为样板，在亚洲、墨西哥、俄罗斯等国家推广精算教育，“南开模式”享誉海内外。

1988年第一届精算班开学典礼

段先生为第一届精算学生讲授《风险管理》

为了表彰段开龄教授的突出贡献，2000年9月，中华人民共和国国家外国专家局授予段开龄教授友谊奖，2008年5，中国精算师协会成立之际授予段开龄教授终身名誉会员。2016年11月天普大学授予段开龄教授国际奖。SOA和LOMA都对段开龄教授给予高度评价。1997年11月，中国国家主席江泽民访问美国，会见了段开龄教授并亲切地称他为“保险先生”。

2014年10月，我院教师赴美出席段开龄教授90岁寿宴

段开龄教授将精算与风险管理学科引进中国，是将北美精算师协会的教育、培训与认证体系引入中国的第一功臣，不仅为南开大学精算与风险管理的学科建设与人才培养做出了巨大贡献，也为中国精算教育与精算职业的发展做出了巨大贡献。

来源：“南开大学金融学院”微信公众号

责任编辑：张玉