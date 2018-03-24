福建省委全委会票决正厅职干部人选 涉泉州书记等

原标题：福建省委全委会票决正厅职干部人选，涉泉州、宁德书记等职务

3月23日，中共福建省委召开全委会，票决正厅职领导干部。省委书记于伟国主持会议并讲话。省委常委和省委委员、候补委员参加会议。

会议以无记名投票方式，表决了泉州市委书记、宁德市委书记、省政府秘书长和省卫计委、省教育厅（省委教育工委）、省司法厅、省环保厅、省林业厅、省商务厅等6家省直机关主要负责人拟任人选和推荐人选。从省委实施重要干部任用、推荐全委会票决制以来，省委全委会已先后19次对正厅职领导干部拟任人选和推荐人选进行票决。

于伟国指出，全委会票决重要领导干部人选是充分发挥党委全委会作用，对选人用人进行集体把关的一项重要制度设计和必经程序。党的干部是党和国家事业的中坚力量。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终坚持正确选人用人导向，坚持好干部标准，及时把忠诚干净担当的干部选出来、用起来。

于伟国强调——

大家要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记认真审阅中央政治局同志述职报告并提出重要要求的精神，认真贯彻全国两会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，真正成为信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。

一要带头坚决维护核心。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，更加坚定自觉地维护习近平总书记权威和核心地位，自觉把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚决在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实重大问题请示报告制度，及时向党中央报告我省贯彻执行党中央决策部署进展情况，自觉向党中央请示重大问题、重要事项、重大工作，对党忠诚、襟怀坦白，做政治上的明白人、老实人，坚决反对对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。

二要带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。紧扣这个首要政治任务，切实在学习领会上先学一步、学深一层，努力带头学出觉悟、学出信仰、学出担当，推动分管部门、领域或所在地区扎实开展学习宣传贯彻活动，在学懂弄通做实上下真功夫、实功夫。

三要带头不折不扣贯彻执行党中央各项决策部署。以强烈的担当精神，围绕大局、履职尽责，扎实推进我省经济社会发展和党的建设各项工作，着力破解突出矛盾和问题，有效防范化解风险挑战，确保党中央各项决策部署落到实处。

四要带头贯彻执行民主集中制。自觉坚持民主集中制各项制度，充分发扬民主，实行正确集中，严格按程序决策、按规矩办事。坚持以普通党员身份参加党的组织生活，坦诚开展批评与自我批评，坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，决不搞一言堂、家长制。

五要带头改进作风、廉洁自律。紧扣事关经济社会发展全局和人民群众切身利益的重大问题，深入开展调查研究，为科学决策、破解难题、改进工作提供依据。要切实加强作风建设，坚决贯彻党的群众路线，严格执行中央八项规定及实施细则精神和我省实施办法，马上就办、真抓实干，持之以恒反“四风”、改作风。严格执行廉洁自律准则，注重家教家风，管好家属子女和身边工作人员，反对特权思想和特权现象。履行好管党治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，不断营造风清气正的良好政治生态。

于伟国指出——

刚刚闭幕的全国两会，审议通过《中华人民共和国宪法修正案》，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位。选举和决定任命国家机构和全国政协领导人员，习近平总书记全票当选国家主席、中央军委主席。这是党心、军心、民心的生动展现，是近3000名全国人大代表的集体意志，是13亿多中华儿女忠诚核心、跟随统帅、拥戴领袖的生动展现，充分体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，充分体现了全党全军全国各族人民的共同愿望和心声，为实现党的十九大描绘的宏伟蓝图筑牢了坚实的政治根基和组织根基。我们要认真学习贯彻全国两会精神，带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，认真践行宪法精神，保证宪法实施，坚决同一切违反宪法的行为作斗争。要按照党中央关于党和国家机构改革的部署要求，蹄疾步稳、紧凑有序地推进，确保在规定时间内完成改革任务。

于伟国要求——

省委委员、候补委员要发挥“关键少数”的示范带动作用，按照习总书记的重要指示要求和全国两会的部署，不忘初心、牢记使命，勇于担当、攻坚克难，大力弘扬伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，全身心投入到福建经济社会发展各项事业中，共同推动新福建建设再上新台阶。

来源：“福建日报”微信公众号

责任编辑：张玉