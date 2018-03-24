美对中国已发起六次“301调查” 前几次结果如何?

原标题：美对华历次“301调查”最后怎么样了？
来源：微信公众号“ 大白新闻”
3月23日，商务部拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。自此，中美贸易战正式打响。
特朗普政府此举主要依据2017年美国对中国的“301调查”结果。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，自1991年至今，这是美国对中国发起的第六次“301调查”。前五次因何而起？结果如何？再次成为人们关注的焦点。
美国历次对中国启动“301调查”
1991年4月：针对中国知识产权领域
1990年，美国将中国升级为“重点观察国家”。1991年4月，美国对中国首次发起“301调查”。经过六个月的调查，美国贸易代表的调查结论为“中国的知识产权执法行为不合理，为美国商业带来负担和限制”，并公布了价值28亿美元的预备性报复清单，拟针对中国出口到美国的成衣、运动鞋、玩具和电子产品等，征收高达100%的惩罚性关税。
1992年1月，中美签订知识产权保护协议，中国对改进知识产权法律作出承诺。
1991年10月：针对中国市场准入问题
美国在1991年10月对中国发起了市场准入的“一般301调查”，为期12个月，主要针对中国对美国商品进入中国市场设置不公平壁垒问题，在1992年谈判达成协议。
据悉，该次调查针对美国商品进入中国市场遇到的不公平壁垒问题展开了为期一年的调整。在1992年8月美国贸易办公室公布了总价值39亿美元的报复清单，并称在10月10日前不达成协议将征收惩罚性关税。而在10月6日到10日最后一轮谈判中，中美达成协议，中国承诺未来5年时间里对许多美国商品取消进口壁垒，美国最终没有发起贸易报复。
1994年6月：针对中国知识产权领域
美国将重点转移到中国知识产权法律的实施上。还要求中国对其知识产权产品开放。在1995年2月达成第二个知识产权协议，美国要求在协议中落实。
1996年4月：针对中国知识产权领域
中国再次被美国确定为重点国家，直接启动了制裁程序，因此中美展开第三次知识产权谈判，在1996年6月达成第三个知识产权协议。
大白新闻经查了解到，在美国对中国知识产权实施一系列“301调查”后，最终以签订中美市场准入或知识产权备忘录和协议告终。中美双方在1992年、1995年、1996年签订知识产权方面的谅解备忘录，中国承诺加强知识产权保护，并先后修订了《专利法》、《商标法》，颁布《反不正当竞争法》等。
2010年9月：针对中国清洁能源补贴问题
2010年10月，奥巴马政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，对华清洁能源有关政策和措施启动“301调查”，并决定在不超过90天内向中国提出磋商要求。奥巴马对华的“301调查”涵盖了中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业，以查明美国相关企业的利益是否受到了损害。
当时作为负责中国事务的美国副助理贸易代表阿尔特巴赫说，那次“301调查”结束后，美国贸易代表向奥巴马总统提出的政策建议是，中国的风能补贴计划违反了世贸规则。12月，美国宣布调查最终决定并提起在世贸组织争端解决机制下磋商请求。最终中国同意修改政策中涉嫌禁止性补贴的内容。
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“301调查”是美国《1974贸易法》的一项条款。根据该规定，美国贸易代表可以对外国法律、政策或做法进行调查，与有关国家进行磋商，并决定是否采取提高关税、限制进口、停止执行有关协定等报复措施。对于遭受301条款贸易调查的对象国来说，他们可能面临着出口商品丢失美国市场份额的风险，进而影响本国的就业和经济发展。[资料来源：观察者网、财经杂志、华尔街见闻、新华网等]
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