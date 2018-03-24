江苏省政府最新人事任免：涉及多所高校正副校长

原标题：江苏省政府发布最新人事任免，涉及多所高校正副校长
各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：
经研究决定：
任命史金飞同志为南京工程学院院长；
任命朱林生同志为江苏理工学院院长，免去其淮阴师范学院院长职务；
任命焦富民同志为淮阴师范学院院长；
任命吴胜红同志为南京工业大学副校长，试用期一年；
任命张为付同志为南京财经大学副校长，试用期一年；
任命韦忠平同志为南京信息工程大学副校长；
任命徐树法同志为常州大学副校长，试用期一年；
任命徐守坤同志为常州大学副校长，试用期一年；
任命全力同志为江苏大学副校长，试用期一年；
任命汤克明同志为盐城师范学院副院长，试用期一年；
任命金芙蓉同志为淮海工学院副院长，试用期一年；
任命苗正科同志为江苏师范大学副校长，试用期一年；
任命赵云燕同志为泰州学院副院长，试用期一年；
任命鲁学军同志为泰州学院副院长，试用期一年；
任命张宁同志为徐州工程学院副院长，试用期一年；
任命张颖超同志为南京铁道职业技术学院院长，免去其江苏省扬州技师学院院长职务；
任命邵汉强同志为无锡工艺职业技术学院院长；
任命王洪法同志为苏州工业职业技术学院院长，免去其淮海工学院副院长职务；
任命张志祥同志为无锡城市职业技术学院院长；
任命都国雄同志为江苏省扬州技师学院院长；
任命李建秋同志为中国企业管理无锡培训中心主任；
免去孙玉坤同志的南京工程学院院长职务；
免去曹雨平同志的江苏理工学院院长职务；
免去夏有兵同志的南京中医药大学副校长职务；
免去王开田同志的南京财经大学副校长职务；
免去李子全同的南京邮电大学副校长职务；
免去王卫星同志的常州大学副校长职务；
免去徐开林同志的徐州医科大学副校长职务；
免去宋农村同志的徐州工程学院副院长职务；
免去钱吉奎同志的南京铁道职业技术学院院长职务；
免去梁惠娥同志的无锡工艺职业技术学院院长职务；
免去苏益南同志的苏州工业职业技术学院院长职务；
免去应可福同志的无锡城市职业技术学院院长职务；
免去高建宁同志的中国企业管理无锡培训中心主任职务；
免去胡相峰同志的江苏第二师范学院、江苏省教育科学研究院正院级调研员职务；
免去陈永兵同志的江苏警官学院副巡视员职务；
免去钱晓勤同志的扬州大学副校级调研员职务。
江苏省人民政府
2018年3月1日
来源：交汇点新闻客户端
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普挑起对华贸易战 美网友:害我们
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 薛之谦惊患喉炎 针筒注射喉咙吓坏粉丝
- 【 科技 】 广电禁抓改编视听节目 B站抖音受影响
- 【 教育 】 男子十年前追求高考0分 今年第二次高...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有