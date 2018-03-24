如何应对贸易战？专家:贸易报复应奉精准打击原则

原标题：[岛读]梅新育：如何应对可能的“史诗级贸易战”

[侠客岛按]

今天上午，中央政治局委员、国务院副总理刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。在听取姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况后，刘鹤表示中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。

关于中美这场贸易战，侠客岛昨天推荐了郑永年教授的文章，他从宏观层面分析了近年来的中美关系，认为“中国威胁论”始终是以西方国家为主的国家群对华的一条外交主线。

今天侠客岛再推荐商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育的一篇文章，他从另一个角度提出了自己的看法。例如，他认为这场贸易战的爆发恰恰说明了中国国力的强盛；同时在中国如何应对这场贸易战上，他也提出了应对之策。本文首发于微信公众号“世界说”，侠客岛授权转载，略有编辑。

该来的终于来了。

在美国政府有可能在次日经历2018年第三次关门停摆的阴影下，在三起婚外情和性骚扰官司的困扰下，美国东部时间3月22日中午、北京时间23日凌晨，美国总统特朗普按照事前宣布的日程签署了一份针对中国“经济侵略”（China’s economic aggression）的总统备忘录，宣布将就中国在钢铁、铝贸易和知识产权方面的行为向500亿美元的中国对美出口商品征收惩罚性关税，同时限制中国对美直接投资，从而成功地把国内外舆论焦点转移到了对华经贸争端上，金融市场为之大震。

作为一个中国人，我的父母幼年时都不止一次经历了从侵华日军扫荡铁蹄下幸免于难的恐怖，父亲终于在前些年目睹了日本右翼示威抗议“中帝国主义”的景象；今天，堂堂美国总统也要指责我们“经济侵略”了他们，还有什么比这更能表明中国综合国力确确实实已经大幅度增强？

打得一拳开，免得百拳来；大国崛起，如果经济战免不了，跟特朗普奉陪打一场史诗级贸易战，从长期看恐怕是好事而不是坏事。何况中国已经连续二三十年位居全世界反倾销、反补贴等贸易保护措施的最大目标国，中国正是在接连不断的贸易摩擦中成长为世界第一制造业大国、第一出口大国。

今天，在面对新一场被强加的贸易战时，中美经济实力对比空前有利于中国：

根据国际货币基金组织数据，在美国对中国初试“特别301条款”大棒的1989年，中国现价GDP为4611亿美元，美国为52526亿美元，美国是中国的11.39倍；按购买力平价计算的实际GDP中国为10394亿美元，美国为52526亿美元，是中国的5.05倍。

在美国对中国首次依据“特别301条款”发起查抄行动的1991年，中国现价GDP为4156亿美元，美国为61741亿美元，美国是中国的14.86倍；按购买力平价计算的实际GDP中国为12636亿美元，美国为61741亿美元，是中国的4.89倍。

到了2016年，中国现价GDP为113916亿美元，美国为185619亿美元，美国是中国的1.63倍；按购买力平价计算的实际GDP中国为212690亿美元，美国为185619亿美元，只相当于中国的87%。

而且，近年来中国经济增长中内需、特别是消费的贡献率已经大幅度上升，在2017年全年GDP增长中，消费开支贡献率占58.8%，资本形成占32.1%，货物与服务净出口占9.1%，这也进一步增强了我们应对被强加贸易战时的底气。

3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

面对这场可能的“史诗级贸易战”，不得不奋起应战的我们还可以从哪些方面下手？

首先，贸易报复应当奉行精准打击原则。这场贸易战不是我们与美国人民的战争，而是我们与特朗普及其保护主义团队的战争。既然作为政客的特朗普最看重选票，那么我们就应当优先打击2016年大选中特朗普获胜州的骨干产业，优先打击今年中期选举中特朗普支持的议员所在选区的主导产业。

同时，我们有些新兴产业本来还需要一段时间的保护才能更有效应对来自美国的竞争，只是因为与美国谈判妥协而开放了市场；在这场贸易战中，我们可以重新暂停向美国企业开放该产业市场，直至美国政府与我方达成协议为止。

其次，中国的经济反击不应自我局限于货物贸易领域，而是应当同时涵盖金融领域。金融领域可供我们选择的武器不仅包括人们谈论多年的抛售美债，也包括打击美国股市。既然美国股市屡创新高，道琼斯工业股票平均价格指数去年一年刷新收盘纪录60多次，为1995年以来最多，也是特朗普最爱向选民夸耀的“政绩”，那么，在这个领域动手，能够把特朗普打疼。

本来，接二连三的贸易争端已经把今年的美国股市推向了险境：自从2016年末以来，美国消费者价格指数一直保持着2%以上，通货膨胀压力加大是美联储加速收紧货币政策的重要原因。但美联储加速收紧货币政策又有可能刺破美国股市泡沫，重蹈当年日本泡沫经济破灭之覆辙。现在，特朗普倘若大规模开征惩罚性进口关税，必然进一步加大美国通货膨胀压力，进而加大美联储加速加息、导致美国股市硬着陆的概率。

在此基础上，政府基金的投资者也好，民间基金的投资者也好，可以进一步开展点对点的打击，针对符合上述精准打击原则的目标企业股票，采用合法方式做空，触发市场“羊群行为”，进而导致其股价暴跌。

第三，中国的反击不应自我局限于经济领域，而是应当涵盖政治领域。在国际政治领域，美国需要中国支持、配合之处多矣，我们不难挑出几处给特朗普还以颜色。考虑到特朗普的目的很可能是讹诈，通过恐吓向中国索取更好的经济、政治要价，而不是掀翻桌子让中美经贸关系断绝，那样他美国自己国内经济遭遇冲击也将制造一片混乱，我们尤其需要重视在这个领域的反击。

贸易战不是好事，但任何事物都有两面性，贸易战也不例外。我们要充分利用贸易战的两面性来实现我们的目的。他们限制中国对美投资，减少中国人签证，客观上有助力我们防范遏制资本外逃、缓解人才外流压力的作用，我们不妨把这些效果用好。

最后，尽管特朗普已经签署了备忘录，但他的真实目的仍然很有可能是玩弄自己那套“交易的艺术”来讹诈我们，企图搞悬崖边缘战术恐吓我方，以求为自己争取最好的条件，而且这些条件涉及的多半不会仅仅局限于经贸领域，而是还会同时涵盖政治领域。

早在经商时期，此君就一贯喜好打官司告别人，而且头天打官司把人告上法庭，第二天还照样与对方勾肩搭背；在朝 鲜问题上，他的这种个性就表现得非常充分。在对华经贸争端中，他的这一做派很可能重演，我们对此应有充分认识和预备。

文/梅新育

（商务部国际贸易经济合作研究院研究员）

责任编辑：霍宇昂