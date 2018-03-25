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一名中国籍船长在韩获刑1年半 被指“非法捕捞”

一名中国籍船长在韩获刑1年半 被指“非法捕捞”
2018年03月25日 00:54 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：一中国籍船长在韩国获刑1年半 被指“非法捕捞”

韩媒报道截图韩媒报道截图

　　海外网3月25日电 据韩联社报道，22日，韩国仁川地方法院宣判，涉嫌违反韩国领海及毗连区法遭到起诉的中国籍船长A某获刑1年半，并处以罚款2000万韩元（约合人民币11.7万元）；中国籍轮机长B某获刑1年，并处以罚款1500万韩元（约合人民币8.7万元）。另外，涉事渔船及捕捞的1100多公斤蛏贝被没收。

　　报道说，今年1月17日至21日期间，A某与B某进入韩国领海，在仁川市瓮津郡延坪岛东部海域“非法捕捞”蛏贝，并因此遭到起诉。法官对于量刑结果表示，发现船长A某曾删除航迹记录，以此掩盖出港日期和作业场所等。

责任编辑：霍宇昂

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