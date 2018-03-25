人民日报：执政时间越长面临考验越大

原标题：应对好民众利益分化和意识形态领域挑战 执政时间越长面临考验越大（审时度势）

《 人民日报 》（ 2018年03月25日 05 版）

政党一旦执掌政权，就要努力创造执政绩效，巩固执政基础，探寻长期执政之道。因此，应对执政考验、谋求长期执政，对任何执政党来说都是一个重大课题。

应对执政考验是要成为长期执政政党，长期执政政党是一个对政治历史现象进行描述的概念。通常来说，在一个主权国家连续执政达到或超过20年的政党就可视为长期执政政党，长期执政政党会深刻影响一个国家一代人乃至几代人的命运。一个政党能否在错综复杂的政治博弈中主政掌权并长期保持执政地位，并不是其主观意志所能决定的，而要看其能否不断与时俱进，顺应时代潮流，回应社会诉求，争取民众广泛而持久的支持。

不管我们对世界历史上出现过的长期执政政党做何种分类，也无论其根据特定社会政治条件和历史文化传统采取何种具体制度和方式执政，长期执政政党都不可避免地要应对一系列严峻考验，如腐败滋生蔓延、党内分裂困扰、反对力量挑战、民众审美疲劳等，这些都属于执政考验中大概率的挑战。世界历史上一些著名的长期执政政党丧失或一度丧失执政地位都与这些挑战有关，如苏联共产党、日本自民党、印度国民大会党、墨西哥革命制度党、突尼斯宪 政民主联盟、埃及民族民主党等。除了上述大概率的挑战，长期执政政党还可能面临以下两方面重大挑战。

一方面，执政绩效越显著，经济社会发展越迅速，民众利益分化就越加剧，这必然对长期执政政党的政治代表性带来重大挑战。实践中，随着生活水平和受教育程度的不断提高，民众在满足了温饱、安全等基本需求后，会逐渐在政治认同和政治参与方面提出更多要求。特别是市场经济发展必然带来社会利益的分化，导致不同利益群体自觉不自觉地试图在体制内外表达利益诉求、寻求政治代表。如果这一趋势不断发展，势必对一些长期执政政党带来极大挑战。

另一方面，执政时间越长，经济基础变革越剧烈，意识形态方面面临的挑战也就越严峻。意识形态是广义的政治思想，是建立在特定经济基础之上的政治上层建筑的重要组成部分。经济基础的剧烈变革必然要求意识形态与时俱进，这是执政党的重要治国理政能力。丧失意识形态领域的主导权和话语权，是一些政党丧失执政地位的重要原因。

虽然各个执政党都面临执政考验，但像中国共产党这样明确提出要应对执政考验的却很少。党的十九大报告再次提出“要深刻认识党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验的长期性和复杂性”，强调“腐败是我们党面临的最大威胁”“要加强对权力运行的制约和监督，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子”；“坚决防止党内形成利益集团”“坚决维护党中央权威和集中统一领导”；“坚决反对一切削弱、歪曲、否定党的领导和我国社会主义制度的言行”；“必须始终把人民利益摆在至高无上的地位”“不断满足人民日益增长的美好生活需要”；等等。这些都是对执政考验的清醒认识和有效应对。

党的十九大报告明确我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。从应对执政考验的角度看，这意味着面对市场经济条件下不断分化的社会利益现状，我们党将更加自觉地平衡好社会各阶层、各不同利益群体的诉求，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。而且，我们党不仅致力于满足人民群众在物质文化生活方面的更高要求，还致力于满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的要求，从而巩固党的执政地位。更为重要的是，当前全党全社会正在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，这一新思想从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大时代课题，有利于统一全党和全国人民的思想，有利于我们增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，从而不断增强意识形态领域主导权和话语权、巩固党的执政地位。

（作者为深圳大学当代中国政治研究所所长）

责任编辑：霍宇昂