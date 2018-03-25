退役将军们都去了哪？11人在专委会任职

原标题：退役将军们的新去处

昨天，政知君聊了全国人大、全国政协的专委会一把手。今天继续聊专委会，不过，聊点不一样。

十天前，政知君有篇文章成了爆款：

徐绍史、刘源的新职务

众所周知，刘源除了是“刘少奇之子”，还有一个“上将”身份。在2015年年底，时任国防部新闻发言人杨宇军证实，刘源任正大军区职满十年，根据军官法和职务任免条例，退出领导岗位。

实际上，解放军总部及军兵种的大军区正职将领在退休后，进入全国人大或者全国政协的专门委员会任职，也算是正大军区将领的退役惯例。

那么问题来了。

除了刘源，今年还有哪些将军新加盟了全国人大或者全国政协各专委会？

11位“将军”在专委会任职

包括刘源在内，现在全国人大10个专委会和全国政协10个专委会中，共有11位来自军队系统的“将军”。政知君曾在两年前的这个时候盘点过当时“加盟”全国人大各专委会的将军们，对比来看，今年有了不小的变化。

从数量看，在2016年3月，全国人大有9个专委会，共有14位将军，比今年全国人大和政协专委会中，总任职将军的数量还多。从年龄来看，当时在全国人大任职的将军大都是“40后”，“50”后仅有两名，时年65岁的刘源是年纪最小的，而在今年，所有任职的将军都是“50”后，且11人中有8位都是在十八大之后晋升。现在，出生于1951年2月的刘源已经变成了他们中年纪最长的。

当然，也有不变的。无论是在人大专委会还是政协专委会任职，这些将军都是副主任，与两年前一样，仍没有将军担任专委会主任。

△全国人大专委会中的将军

△全国政协专委会中的将军

唯一的中将

你或许注意到了，前文政知见一直在说11位“将军”，这是因为他们并不都是上将，还有一位是中将。

宪法和法律委员会，这个与宪法监督紧密相关的机构，由19人组成。主任委员是上届全国人大常委会委员、全国人大法律委员会副主任委员李飞，其余组成人员中，有两人来自司法界，分别是最高人民法院副院长江必新和解放军军事法院院长刘季幸。

刘季幸出生于1955年，在恢复高考后考入西南政法学院（现西南政法大学），毕业后曾在总政治部保卫部服役，历任保卫局副局长、局长，后转任中央军委纪委专职委员，2007年晋升少将军衔，2016年晋升中将。

他是现任解放军军事法院党委书记、院长，也是全国唯二的一级大法官，另一位是最高人民法院党组副书记、常务副院长沈德咏。作为军委政法系统的主要机构，军事法院和军事检察院同为正军级单位，军事法院此前历任院长皆为少将，刘季幸是首位中将院长。

在今年全国两会期间，有媒体报道，解放军和武警部队代表团第一次全体会上，刘季幸还给军队反腐出了几个新点子，包括：

确保立法主体具有相应的立法权限，彻底清除“土政策”“土规定”；

消除权力运行的死角盲区和模糊地带，让想钻空子、打擦边球的人没处下手；

把纪检、审计、政法等部门审查作为必经程序；

将所有制度上提一级进行审核，不能自己为自己定规矩；

坚持集体把关，确保涉及权力运行的规章制度方向正确、实在管用；

适时开展效能评估，不适应形势需要、不符合上位法规定的，及时修改或废止等。

“实战将军”和“由政而军”将军

政知见曾经得出过结论，政治委员是构成全国人大专委会中将军的主要来源，这个结论在全国政协同样适用。

今年11位将军中有一半都是“政治委员”，有兴趣可以去翻看上面的表格，政知君不再赘述。这里要说的是四位履历不太一样的军。

首先是两位“实战将军”——戚建国和王教成。

全国政协提案委员会副主任戚建国，是现任中央军委联合参谋部副参谋长，1970年12月入伍，在第1军1师3团4连战士干起，直到2014年7月11日晋升为上将军衔。在戚建国的履历表中，他曾经参加过中越老山战役，是目前解放军中少有的参加过实战的将军。

全国人大监察和司法委员会副主任委员王教成也熟于实战化演习。

2016年2月1日，中国人民解放军战区成立大会上，王教成担任南部战区司令员，当时他已经迈进64岁，接近大军区正职服役最高年限。南部战区范围对内包括华南诸省，对外则包括南海海域，有评论认为，王教成“老将出马”，与他丰富的练兵经验不无关系。

两位“政转军”的将军是刘源和贾廷安，这两位分别在2009年和2011年晋升上将。

1992年，时任河南省副省长刘源接到命令，出任中国人民解放军武装警察部队水电指挥部政委。工作变动的原因刘源在纪念杨尚昆一文中提到过，“1991年，杨爸爸主动对我说，小平叔叔几次讲过军队与地方的干部要互相交流。不久，中央调我到武警水电部队。”

此后，刘源一直在军中任职。直到2016年全国两会之时，刘源的职务变成了全国人大财政经济委员会副主任委员。

另一位从政界跨入军界并晋升上将的贾廷安，1982年，大学毕业之后被分配到电子工业部工作，2016年1月，任中央军委政治工作部副主任。

现在，贾廷安是全国人大华侨委员会副主任委员。

责任编辑：张建利