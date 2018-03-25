原标题：在国外长期定居，国内户口会被强制注销？

出国游成了风尚，出国定居也成了不少人的选择。

那么，问题来了。长时间在国外定居，在国内的户口还能留住吗？如果自己没有主动注销，户口会被强制注销吗？

尤其对北上广深这些一线城市，户口真的很金贵，晓得伐？

这不，近日，一条“持‘绿卡’人员需注销上海市常住户口”的消息就引来不少人关注。

对此，上海警方25日在官方微博发布消息，对5月1日即将施行的新《上海市常住户口管理规定》（以下简称《规定》）第四十六条有关问题作出解读。

上海警方官微截图

重点来了！

解读称，关于“出国定居”的法定内涵尚不明确具体，因此，现阶段上海公安机关对出国定居人员不注销户口。

这让不少已经出国定居的人吃了一颗定心丸。

来看上文所述第四十六条是如何规定的：

上海市公安局官网截图

第四十六条 出国定居或者加入外国国籍的，本人应当向户口所在地公安派出所办理注销户口登记。

未办理注销户口登记的，公安派出所应当及时告知本人、近亲属、户主或者集体户口协管员，拒绝注销户口或者告知后一个月内仍未办理注销户口登记的，可以注销其户口。

《规定》出来后，上海市公安局人口办就群众关心的5月1日即将施行的新《上海市常住户口管理规定》第四十六条有关问题作出解读。

Q1：这条规定是新的吗？

早在2003年，公安部就颁布实施了三十项便民利民措施，明确规定：出国、出境1年以上的人员可以不注销户口，但是在国外、境外定居的应当注销户口。

2005年、2008年、2010年和现行2015年修订的《上海市常住户口管理规定》，均有针对出国定居人员应当注销户口的规定。

即将于5月1日起施行的新《规定》第四十六条在原有规定基础上细化了操作程序。

Q2：根据第四十六条， 哪些人员需要办理注销户口登记？

出国定居或者加入外国国籍的人员，需要办理注销户口登记。并未在外国长期定居的，不属于本规定所指的应当注销户口人员。

Q3：出国定居或者加入外国国籍的人员，如何办理注销户口登记？

上述人员办理注销户口登记，根据本人申请，加入外国国籍的人员需提供外国护照；出国定居人员需提供载有移民、定居、获得外国居留权等事由的外国签证。上述两类人员均需提供本人身份证明、户口簿。如需他人代办，必须委托律师办理或者公证委托他人办理，代办人还需提供身份证明。

Q4：对于未主动申请注销户口的出国定居人员，公安机关如何注销其户口？

答：公安机关经调查，掌握当事人持有住在国签发的载有移民、定居、获得永久居留权等事由的签证，以及长期在外国居住生活的事实等证据，认定其确属在国外定居的，方可注销其户口。

Q5：出国注销户口后能否恢复？

注销户口的出国人员回国定居的可以恢复户口。其中，具有华侨身份的，由市侨办进行审批；不具有华侨身份的，由市公安局出入境管理部门审批。

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责任编辑：张建利