诺奖得主经济学家斯蒂格利茨:中国的成功源于务实

中国日报网3月25日电（记者 田阿萌） 3月24日，原世界银行首席经济学家、哥伦比亚大学教授、2001年诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）在中国发展高层论坛2018年会上分享了自己对于中国改革开放成果经验的思考。
斯蒂格利茨对中国过去40年改革开放的成功表示认可，“中国不仅从集体经济转为市场化经济，还从一个新兴经济体转型成为了一个比较发达的经济体。”斯蒂格利茨认为，中国成功的关键因素是坚持务实主义。
他指出，类似中国这样的转型，是全球从来没有解决的问题，无法直接借鉴过去的经验。中国采取了摸着石头过河的做法，一边走一边解决问题，而不是要一口气把所有的问题全解决。
斯蒂格利茨在发言中表示，一个成功的经济体，一定要有成功的制度。这个制度不是一蹴而就的，也不是平白无故产生的，要让微观经济体逐渐发展。中国这方面有很多制度创新，比如说价格双轨制、合资企业等，都是制度创新。
他也指出，“一个阶段的改革，意味着这一个时期的制度可能是有效的，但并不代表下一个阶段它依然有效。”他建议，动态地调整政策和不断学习非常重要。
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