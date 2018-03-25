原标题：党员干部注意！婚丧嫁娶这些纪律“红线”要当心！

日前，山东省淄博市临淄区倡导移风易俗，将“喜事新办、丧事简办”纳入村规民约，提倡只随礼50元，最高不超过100元，但不坐席。

云南省纪委、监察委近日下发了《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》，明确除为本人及子女操办婚事，为直系亲属操办丧事外，其余事由不操办客事。婚事双方宴请总人数控制在200人（20桌）以内，丧事宴请规模也要规范控制。同宴请每桌菜品不超过12个，每桌费用控制在200元以内。

婚丧嫁娶乃人生大事，郑重操持本不为过。但是，什么样的婚丧喜宴属于“大操大办”？党员干部怎样才能做到不踩纪律“红线”？跟工人君（ID：grrbwx）一起了解下！

判断“红白事”是否属于“大操大办”

怎样算是“大操大办”？中央纪委网站曾刊文，对判定“红白事”是否属“大操大办”给出六条基本判定标准：

一看操办“红白事”是否使用公款；

二看是否使用公物，如公车等；

三看是否使用公产，如免费使用礼堂等；

四看来宾中有无管理和服务对象，是否收其礼金礼品，特别是有无借机敛财；

五看来宾中有无使用公物；

六看是否影响他人休息、破坏环境等。

有地方纪委还出台相关规定，要求各级严格执行“七个严禁”：

严禁以分批次、多地点等方式变相突破规定的规模；

严禁以任何方式邀请管理和服务对象、下属单位干部职工参加婚丧嫁娶事宜，收受管理或服务对象的礼金，借机敛财；

严禁动用公车、公物、公款等公共资源；

严禁以单位名义赠送礼金、礼品；

严禁在本单位或其他单位报销或变相报销费用；

严禁影响正常公务活动、单位工作秩序和社会正常秩序；

严禁搞有损社会公德的庸俗活动和封建迷信活动。

大致三类具体“操作办法”

目前，不少地方都结合实际出台了具体的“操作办法”，一些地区还形成了“报告—公示—曝光”机制，即摆酒前先报告，然后公示准备办多少桌、准备请哪些人，最后纪委通过明察暗访和举报把关，及时曝光、处罚违禁官员。

从“报告”程序上看，有地方要求各级领导干部操办婚丧喜庆活动前，必须向所属党组织申报，说明时间、地点、邀请人员范围及数量。针对“曝光”程序，多地要求纪检监察机关充分发挥监督执纪问责职能，组织协调各级经常性地开展监督检查，特别是在重大节假日等操办婚庆喜宴的重要时间节点，集中对各地各单位作风建设情况，以及党员领导干部操办婚丧喜庆活动情况进行明察暗访。凡发现在婚丧喜庆活动中不按规定报告、报告与实际不符、违规操办等方面的问题，一经查实，严肃处理。

对于党员干部办婚宴能摆多少桌、收多少礼金、请哪些人等具体问题，各地出台的具体“操作办法”大致可分为三类：

一是限定人数桌数。

二是限定礼金金额。

三是限定宾客身份。

除要求向纪委报告、限定人数桌数等较为常见的规定外，一些地方还对宴席的档次、标准作了规定。而在适用对象方面，不少地方将范围划定为“党和国家工作人员”，一些地方更是明确将离退休人员、农村“两委”班子成员、社区居委会专职人员等纳入监督范围。

违纪行为该如何处分？

《中国共产党纪律处分条例》第八十五条是对党员操办婚丧喜庆事宜中违纪行为的处分规定：

利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。

在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财或者有其他侵犯国家、集体和人民利益行为的，依照前款规定从重或者加重处分，直至开除党籍。

中央纪委法规室在解答“怎样操办婚丧喜庆事宜才不算违规”时指出：

首先，本条是在原《中国共产党纪律处分条例》第八十一条基础上修改而成的，将原条例第八十一条第一款“利用职务上的便利”修改为“利用职权或者职务上的影响”，重在强调，除利用职权以外，利用职务所形成的影响操办婚丧喜庆事宜也是禁止的，以体现全面从严治党要求；对原第二款未作修改。

其次，本条对党员操办婚丧喜庆事宜中的三类违纪行为作出了处分规定。

一是利用职权或职务影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的。此类行为无论是否大操大办，也无论是否收送礼金，只要该婚丧喜庆事宜是党员利用职权或职务影响操办的，如：使用管理服务对象的人力、物力，并且在社会上造成不良影响。

二是借操办婚丧喜庆事宜之机敛财的。其主要表现形式是行为人通过较大规模或者多次请客等形式，在操办婚丧喜庆事宜中收取较大数额礼金。

三是在操办婚丧喜庆事宜中，有其他侵犯国家、集体和人民利益行为的，如因操办婚丧喜庆事宜，干扰和妨碍正常的生产、生活、工作、营业、教学、科研、交通秩序和其他正常秩序的，或者有造成人员伤亡或者其他重大事故的，等等。

应当指出，禁止党员利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，或借机敛财或者有其他侵犯国家、集体和人民利益的行为，并不是禁止传统民俗。只要注意党员，特别是党员领导干部形象，注意可能在群众中造成的不良影响，搞简朴、正常的婚丧喜庆事宜，一样体现传统民俗。

责任编辑：初晓慧