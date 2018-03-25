天津武清发生两车相撞事故:致3死4伤 原因正调查

[情况通报]3月25日11时23分，接公安武清分局报：在武清区高王路城关镇八里庄附近发生一起两车相撞交通事故，事故造成3死4伤。其中，一车为白色传祺SUV，车上共6人，其中4人受伤已送往区医院治疗，目前无生命危险。另一车为红色长安轿车，车上共3人，经抢救，已确认3人全部死亡。

事故发生后，武清区委、区政府高度重视，区委、区政府主要负责同志第一时间作出安排部署，公安武清分局、区卫计委、区应急办等部门赶赴现场进行处置。目前，伤员抢救、事故调查处理、死伤家属安抚等工作正在有序开展，事故原因正在调查中。

来源： 武清发布

责任编辑：初晓慧