双传学出任新华日报社社长 此前担任报社总编辑

原标题：双传学出任新华日报社社长、党委书记，此前担任报社总编辑

双传学 中国江苏网 资料图

据央广网3月23日消息，“我读马列经典”暨徐川学习十九大精神专题报告会23日下午在新华报业传媒集团举行。

新华日报社社长、总编辑、党委书记、新华报业传媒集团董事长双传学在书面致辞中表示，从上世纪30年代起，新华日报见证并记录了马克思主义在中国的发展与创新，这是我们新华报人肩上的勋章，也是新一代新华报人走好新时代长征路的瞭望塔。

上述报道显示，此前担任新华日报社总编辑、党委副书记的双传学已任新华日报社社长、党委书记，并继续担任总编辑一职。

双传学出生于1967年1月，汉族，江苏仪征人，在职研究生学历，博士学位，1987年6月加入中国共产党，1991年8月参加工作。他曾任江苏省委宣传部部务委员、省委宣传部副部长等职，2016年出任新华日报社总编辑、党委副书记。

此前，江苏省委组织部曾于2月12日发布一批省管干部任前公示，其中，双传学拟任省直单位正职。

责任编辑：初晓慧