上海警方：现阶段上海对出国定居人员不注销户口

原标题：上海市公安局：现阶段上海公安机关对出国定居人员不注销户口

3月13日市公安局发布了《上海市常住户口管理规定》（以下简称《规定》）。近段时间来，大家对《规定》十分关注，参与度很高，比如，有的对《规定》如何有效实施提了很好的意见建议，有的对《规定》中一些条文如何理解表达了疑问。这是中国法治进步的体现，也是大家对公安工作的支持。

通过梳理，大家关注的主要问题包括房屋交易后上家户口拒不迁出，权利人向派出所提出申请时需要提供什么材料；派出所对社区公共户口人员签发个人户口卡，个人户口卡有何用途等。大家还关注《规定》第四十六条的规定，有的人有疑问，对出国定居的人员，派出所会强制注销其户口吗？

根据《中华人民共和国出境入境管理法》的有关精神，以及《中华人民共和国公民出境入境管理法实施细则》和公安部有关规定，市公安局制定了《规定》第四十六条（关于出国定居和加入外国国籍人员注销户口的规定，自2005年以来的《规定》皆有表述）。鉴于目前《中华人民共和国出境入境管理法》的实施细则尚未制定，关于“出国定居”的法定内涵尚不明确具体，因此，现阶段上海公安机关对出国定居人员不注销户口。

来源：上海市公安局官方微博@警民直通车-上海

责任编辑：霍宇昂