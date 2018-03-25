北京发布空气重污染橙警 为何3月空气污染频发？

原标题：北京发布空气重污染“橙警”

资料图：北京重污染天气 中新社记者 崔楠 摄

新京报讯 （记者邓琦 实习生余华尊）3月26日0时至28日24时，北京将启动空气重污染橙色预警措施，这是今年3月北京启动的第二个空气重污染橙色预警。目前预计，3月28日夜间，扩散条件自北向南逐步改善，北京地区空气质量将逐步好转。

橙色预警措施延续至下周三24时

北京市空气重污染应急指挥部3月24日20时发布空气重污染橙色预警，橙色预警措施于3月26日0时至28日24时实施。这是今年3月份北京启动的第二个重污染橙色预警，3月12日至14日，因区域重污染过程，北京曾启动过一次橙色预警措施。

经中国环境监测总站会同京津冀及周边地区省级环境监测中心研判，3月26日至28日，京津冀区域中部太行山以东、燕山以南地区可能出现低压辐合带，污染扩散条件较为不利，区域空气质量以中至重度污染为主，部分地区部分时段将达到严重污染水平。

受此影响，北京也将经历一次重污染过程。昨日上午，北京全市空气质量一度达到五级重度污染，不过随后空气质量好转至优良级别，全天整体处于轻度至中度污染之间。最新预报显示，今日全市为三级轻度污染，明日为四级中度污染，3月27日、28日均为五级重度污染。目前预计，3月28日夜间，扩散条件自北向南逐步改善，北京地区空气质量逐步好转。

橙色预警措施启动期间，全市在实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施基础上，国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车（含驾校教练车），建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶；在常规作业基础上，对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业；停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业；列入橙色预警期间工业企业停产限产名单企业实施停产限产措施；禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。建议中小学幼儿园停止户外活动，请市民做好健康防护。

预计下周最高气温25℃左右

近期气温持续走高，昨晨，代表北京天气的南郊观象台最低气温为4℃，而最高气温出现在15时59分，达到23.4℃。气象部门表示，“春姑娘”已来到你我身边。

目前春分已过，但气象学意义上的春天有一定的标准。根据《气候季节划分》标准，春季为日平均气温或滑动平均气温大于或等于10℃且小于22℃，当年五日滑动平均气温序列连续5日大于或等于10℃，则以其所对应的当年气温序列中第一个大于或等于10℃的日期作为春季起始日。

据悉，观象台常年（最近三个年代，即1981-2010年）平均入春日期为3月30日。根据天气实况，北京地区在3月22日左右已经达到了这一标准。不过，虽然初次研判达到这一标准，还需经过气象部门的二次判断，如果22日已达标，那么今年北京地区比常年大概提前一周入春。

今日北京地区最高气温24℃，预报显示，下周前期气温居高不下，最高气温在25℃左右。不过，季节更替期间气温波动明显，昼夜温差大，请市民朋友注意及时增减衣服。

■ 释疑

为何今年3月空气污染频发？

大气环流减弱，污染物扩散条件差

受不利气象条件影响，历年3月均会出现大气重污染的情况。据中国气象局国家气候中心、中国环境监测总站联合会商预测分析，今年3月大气环流阶段性变化明显，上旬以经向环流为主，北方地区静稳天气发生概率相对较低；中下旬环流减弱，北方地区静稳天气发生概率增大，污染物扩散条件转差。

据中国环境监测总站分析，由于前期扩散条件总体不利，3月25至28日，京津冀及周边区域高空大气环流形势稳定，中层不断升温，近地面以系统性较强的南风为主，区域南部扩散条件较为有利，但京津冀区域中部太行山以东、燕山以南地区可能出现辐合带，空气质量以中至重度污染为主，受影响的城市可能包括北京、天津、石家庄、廊坊、保定、沧州、唐山等。3月29日前后，受可能的冷空气影响，污染形势将自北向南逐步改善。季节转换期间，大气环流形势多变，且昼夜温差较大，夜间易出现逆温，区域空气质量可能呈现较显著的日变化。

生态环境部指出，各地需高度重视，积极应对重污染天气，并强化监督检查，切实加大对重污染天气应急预案启动和应急减排措施落实情况的督查力度，确保应急减排措施落实到位。

责任编辑：霍宇昂