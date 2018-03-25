原标题：中国城市综合发展指标出炉：京沪深综合排名前三
本报讯（记者 耿诺）2017年，北京、上海、深圳的城市综合发展指标不仅蝉联综合排名冠亚季军，还各自蝉联了社会、经济、环境3个大项的全国榜首。记者23日获悉，由国家发改委发展规划司与云河都市研究院共同编制的《中国城市综合发展指标2017》已经出炉。
在排名中，北京在社会大项中以绝对优势囊括生活品质、传承与交流、地位与治理3个中项指标的全国第一；上海获得经济大项中经济质量、城市影响，以及环境大项中空间结构3个中项指标的全国首位；深圳则在环境、经济和社会3个大项中表现均衡，分别获第1位、第3位和第7位。
广州和天津保持着2016年的同样位势，分获综合排名第4和第5位。两个城市在经济与社会两个大项中表现各具特色，但天津受环境大项拖累，屈居广州之后。
重庆、杭州、苏州、南京、成都分别名列综合排名第6位到第10位。重庆由2016年的排行第8位上升至今年的第6位，成都超过武汉进入前10，武汉位居第11位。
云河都市研究院院长、东京经济大学教授周牧之表示，鉴于空气污染状况有所缓解，2017版对空气污染指标的权重有所调整。因此，对比2016版和2017版环境大项的排名，北京从20名之后，上升至第17名。
来源：北京日报
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