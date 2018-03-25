全市动员令发出后 蔡奇陈吉宁来到延庆

来源：北京日报

原标题：全市动员令发出后，蔡奇、陈吉宁来到延庆！

本市全面推进冬奥会和冬残奥会筹办工作动员部署大会第二天，市委书记蔡奇就来到延庆调研冬奥赛区建设情况，现场推进筹办工作。市委副书记、市长陈吉宁一同调研。

蔡奇、陈吉宁登上海拔1480米的小海坨山施工场地，实地察看高山滑雪、雪车雪橇场馆和外围配套综合管廊建设进展。初春的山岭孕育着生机，未来的赛道初露端倪，唤起人们对2022年冬奥盛会的畅想。场馆建设注重生态，对保护植物均作标记，并将表土剥离存放用于将来生态修复。蔡奇对此给予肯定，他叮嘱施工方，山地施工情况复杂，要高度重视森林防火。蔡奇还察看了2019年世园会建设场地。世园会筹办正紧锣密鼓，目前已有92个国家和国际组织书面确认参展，成为参展国最多的一次世园会。

蔡奇在调研中指出，

筹办2022年北京冬奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动，筹办2019年北京世园会是向世界展示中国生态文明建设成就的重要窗口，是推动首都发展的重要机遇。要坚持首善标准，全力以赴，高质高效落实延庆赛区筹办任务，打造冬奥筹办的延庆金名片。

蔡奇强调，

冬奥会已进入“北京周期”，世园会也进入攻坚决胜阶段。要统筹抓好场馆和配套设施建设。统筹好工期，确保进度和质量。高山滑雪、雪车雪橇场馆要确保2019年具备测试赛条件，世园会所有设施今年底投入使用。统筹好冬奥会、世园会两类设施，实现“1+1>2”的效果。要从效果出发，注重用户体验，精益求精建设配套基础设施，把好质量、成本、安全、廉洁关。

蔡奇要求，

抓紧谋划服务保障工作。各有关部门要主动支持延庆提高冬奥服务保障能力，延庆自身也要发掘潜力。抓紧制定世园会服务保障方案，通过服务保障世园会，为做好延庆赛区冬奥筹办工作探索经验。

蔡奇要求，

要强化人才支撑，延庆赛区要抓好人才引进，吸收一批竞赛组织、赛会服务、雪场建设、运营管理方面的国际化人才，提前组织好志愿者工作；世园会要加强自身人才培养，尤其要加强延庆当地农民的技能培训。要加大宣传力度，宣传延庆，营造全社会参与支持冬奥会、世园会筹办的良好氛围。

蔡奇指出，

延庆区要立足生态涵养区定位，用好宝贵的冬奥会、世园会遗产，发展好冰雪和园艺产业，抓好长城国家公园体制试点，心无旁骛推动绿色发展，建设首都生态文明示范区。

市领导崔述强、张建东、隋振江、王红，市政府秘书长靳伟、冬奥组委秘书长韩子荣一同调研。

责任编辑：张建利