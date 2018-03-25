美国真忙:一边和中国打贸易战 一边还想对俄出手

原标题 美国真忙：一边和中国打贸易战，一边还想对俄罗斯出手！

据俄罗斯卫星网3月24日援引彭博社报道，有知情消息人士称，美国总统特朗普准备从美国驱逐俄罗斯外交官，作为对“索尔兹伯里事件”的回应，英国间谍斯科里帕利及其女儿在此事件中中毒。

报道称，特朗普对其顾问有关驱逐外交官的建议表示赞同，可能会在3月26日宣布此事。同时消息人士担心，特朗普的决定可能还不是最终的。

消息人士称，特朗普希望确定一件事，即在他驱逐外交官之前，美国在欧洲的盟友也会对俄采取类似的步骤。

此前CNN报道称，美国国家安全委员会建议美国总统特朗普就斯科里帕利在索尔兹伯里中毒事件驱逐俄外交官，相关决议或很快作出。

责任编辑：张岩