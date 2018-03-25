中国这个洞成“亚洲第一长洞” 里面的世界很神秘

原标题：“亚洲第一长洞” 里面是一个神秘的世界

近日，经过中法专家联手31年的探洞科考，贵州绥阳双河溶洞，已探明的长度为238公里，正式成为“亚洲第一长洞”，在世界最长洞穴中排名第六！

这么长的山洞里究竟啥样？🤔点开视频，带你去探秘👇

双河溶洞由无数个岩溶洞穴、地下裂缝、地下河谷及天坑组成，经过数亿年地质运动的撕裂和挤压，形成一个“中国最大溶洞系统”。

与大面积绚丽的地质奇观并存的，是双河洞呈台阶式向地下延伸的复杂地形。从1987年起，中法专家就在双河洞里不断挑战着大自然的极限。

由于其238公里的超长长度，

大量神奇的洞穴生物群在洞里静静地生长。

滑翔的“大眼萌”小飞猫一闪而过，

完全透明的钩虾在水里游弋，

内脏都可见的洞穴蝌蚪躲在石头缝中，

眼睛完全退化的透明斑灶马像蛐蛐一样蹦蹦跳跳。

至今，专家们仍未停止对双河洞的探索。

🗣 网友：感觉像进入了科幻世界！

责任编辑：张岩