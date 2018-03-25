82岁中国老人获世界大奖 上台领奖一张口征服全场

原标题：膜拜！82岁中国老人获世界大奖 上台领奖一张口 征服全场……

北京时间23日凌晨，“世界杰出女科学家”颁奖典礼在联合国教科文组织位于巴黎的总部举行。现年82岁的中国科学院院士（地学部）、古生物学家张弥曼与其他四位女科学家共同获此殊荣，她也是第五位获得该荣誉的中国女科学家。

颁奖典礼上，

这位82岁的老科学家完全是可亲的邻家老奶奶，

5分钟简短诙谐的演讲中分别出现了

法语、英语、中文等5国语言，

全程没有读稿子，也没有看小抄，

节奏平稳，发音清晰，

简短的发言赢得数次掌声

张弥曼长期致力于脊椎动物比较形态学、古鱼类学、中-新生代地层、古地理学、古生态学及生物进化论的研究。她的研究成果刷新了人们对泥盆纪总鳍鱼类、肺鱼和陆生脊椎动物间关系的认识，在世界古生物学研究领域获得一致认可。1995年，张弥曼获国家自然科学奖二等奖。

🗣 网友：真正的国民女神！

来源：中国科学院大学微信公众号

责任编辑：张岩