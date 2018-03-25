刘昆:建立全面规范透明标准科学约束有力预算制度

原标题 刘昆：建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度

中新经纬客户端3月25日电 3月25日，财政部部长刘昆出席中国发展高层论坛2018年会，在论坛上表示，作为全面深化改革的重点之一，财税体制改革深入推进，现代财政制度建设取得重要阶段性成果：现代预算制度主体框架基本确立，税收制度改革取得重大进展，财政体制进一步完善。

财政部部长刘昆。主办方供图

刘昆指出，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这与中共十八届三中全会《决定》提出的表述相比，既保持了一定的连续性，又有深化和拓展。我们将立足于已确立的预算制度主体框架，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升财政资源配置效率。

全面规范透明，重点是推进全口径政府预算管理，加快推进统一预算分配权，提高中期财政规划的科学性，进一步完善跨年度预算平衡机制，全面提高预算透明度。

标准科学，就是要遵循财政预算编制的基本规律，根据经济社会发展目标、国家宏观调控要求和行业发展需要等因素，明确重点支出预算安排的基本规范。

约束有力，要求严格落实预算法，切实硬化预算约束，构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制，增强财政可持续性。完善政绩考核体系，层层落实各级地方政府主体责任，加大问责追责和查处力度。

全面实施绩效管理，就是要紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度。绩效管理覆盖所有财政资金，体现权责对等，放权和问责相结合。强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。今年，我们将制定全面实施预算绩效管理的指导性文件。（中新经纬APP）

责任编辑：张岩