人民日报:永远做中国人民和中华民族的主心骨

新华社北京3月25日电 人民日报3月26日评论员文章：永远做中国人民和中华民族的主心骨——五论习近平十三届全国人大一次会议重要讲话

人民日报评论员

中国以超过30%的经济增长贡献率，成为世界引擎；中国车、中国桥、中国路、中国网，赢得世界点赞；中国智慧、中国方案、中国行动，凝聚世界共识……透过现象追根溯源，越来越多人认识到，中国共产党坚强有力的领导，是创造这一切奇迹的根本原因。

“永远保持马克思主义执政党本色，永远走在时代前列，永远做中国人民和中华民族的主心骨！”在十三届全国人大一次会议上，习近平总书记深刻阐释了党的领导对坚持和发展中国特色社会主义的重要意义、对实现中华民族伟大复兴的关键作用，以三个“永远”指引中国共产党人更好担当起自己的历史使命。铿锵话语，谆谆之言，彰显大国领袖的高瞻远瞩，照见共产党人的赤忱初心。

群雁高飞，离不开头雁的引领；千舟竞渡，需要旗舰的领航。中国共产党是中国最高政治领导力量，办好中国的事情，关键在党。从九原板荡的危机中诞生，在烽火硝烟的战争中淬火，于激情燃烧的建设中挺立，在改革开放的洪流中壮大，回望波澜壮阔的历史进程，中国共产党始终秉承“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心与使命，带领亿万人民为民族复兴共同奋斗。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央掌舵引航，中国号巨轮驶入全新的水域。历史已经并将继续证明，中国共产党的领导是实现中华民族伟大复兴的根本保证，没有中国共产党，就没有中华民族的伟大复兴。

做中国人民和中华民族的主心骨，就要统揽全局、协调各方。习近平总书记多次强调，“东西南北中，党政军民学，党是领导一切的”。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的一条基本方略。党的十九大绘就了走向美好未来的宏伟蓝图，把蓝图变为现实，是一场新的长征。要攻克前行路上的“娄山关”和“腊子口”，更需全国各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，凝聚起勇往直前、无坚不摧的磅礴力量，万众一心向前进。

做中国人民和中华民族的主心骨，就要始终自身过硬、勇于自我革命。党和人民事业发展到什么阶段，党的建设就要推进到什么阶段。过去5年，从重拳出击、铁腕反腐，刹住歪风邪气，到严肃纪律、建章立制，增强党中央权威和集中统一领导，党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强，为党和国家事业发展提供了坚强政治保证。中国特色社会主义进入新时代，我们仍要深入推进党的建设新的伟大工程，始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，担负起领导人民进行伟大社会革命的历史责任。

伟大的事业需要伟大的政党，伟大的政党成就伟大的事业。毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇把党建设得更加坚强有力，就能让亿万人民精诚团结、众志成城，在新时代的浩荡东风里，推动承载着中国人民伟大梦想的航船破浪前进，胜利驶向光辉的彼岸。（完）

责任编辑：张迪