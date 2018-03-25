四大部委齐发声信息量满满 与你的生活息息相关

原标题：刚刚，四大部委发声！信息量满满，与你的生活息息相关！

中国发展高层论坛2018年年会，今天上午在北京开幕。今年论坛以“新时代的中国”为主题，围绕高质量发展、财税体制改革、供给侧结构性改革与金融政策、全面开放新格局等重大议题展开讨论。

今天，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰、财政部部长刘昆、中国人民银行行长易纲、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文参加了论坛。在现场，四大部委重磅发声，信息量满满，与你的生活息息相关。

中国经济发展前所未有！5年国内GDP增加超28万亿！

全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任 何立峰：改革开放40年来，特别是党的十八大以来，中国经济发展取得了历史性成就，发生了历史性变革，为迈向高质量发展积累了实践经验，奠定了更加丰富的物质基础。突出表现在经济实力显著增强。十八大以来，国内生产总值从2012年的54万亿元，增加到了2017年82万亿元，这在中国经济的发展历史上是前所未有的。

国家发改委要“瘦身强体”！对7项职能进行调整

全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任 何立峰：国务院机构改革，国家发展改革委有很重要的任务。一个是要“瘦身”，目的是要“强体”。对于由市场配置资源起决定性作用的职能，要彻底“放干净”；对于可以由地方承办事项的宏观管理和经济协调职能，要坚决地交给地方去负责；对于可以由专业部门协调管理的职能要坚决放给部门去管理。国家发展改革委对七项职能调整，会按照中央的统一部署稳步地推进实施，进一步地“瘦身强体”，把发改委的职能发挥好。

何立峰：全面实施市场准入负面清单制度，放宽民间资本准入领域

全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任 何立峰：加快要素市场化配置的改革，深化劳动力、土地、资本、技术、资源等领域市场化改革，要完善主要由市场解决要素价格的机制，促进市场公平竞争，全面实施市场准入负面清单制度，放宽民间资本准入领域，废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。

刘昆：改革个人所得税制度 合理提高基本减除费用标准

财政部部长 刘昆：今年我们将继续调整增值税税率水平，并按三档变两档的方向进行，重点降低制造业、交通运输等行业的税率，进一步激发市场主体活力，促进实体经济发展。改革个人所得税制度，根据居民基本生活消费水平变化，合理提高基本减除费用标准。增加子女教育、大病医疗等专项费用的扣除。

易纲：广义货币没有具体数量目标！今年通胀压力比较温和

针对央行货币政策是否有具体量化目标的提问，中国人民银行行长 易纲表示，在今年政府工作报告中，关于广义货币和社会融资规模没有一个数量的预期目标，至于CPI，预测在3%左右，也就是我们预测今年通货膨胀的压力还是比较温和的。

易纲：有序开放存贷款利率管制 培育金融市场基准利率体系

中国人民银行行长 易纲：深入推进利率市场化的改革，在有序开放存贷款利率管制的同时，努力培育金融市场基准利率体系的形成，健全市场利率的定价机制，完善中央银行利率调控和传导机制，推动我们整个货币政策从以数量型调控为主向以价格型调控为主的转变。

易纲：坚定推进汇率市场化改革 发挥市场在汇率形成中的决定性作用

中国人民银行行长 易纲表示，坚定地推进汇率市场化的改革，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率的弹性有所增强，市场的供求决定人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，使得汇率发挥宏观经济自动稳定器的作用。

易纲：金融业的开放要和防范金融风险并重

中国人民银行行长 易纲：金融业的开放有三条规律要遵循：①金融业作为竞争性的服务业，应当遵循准入前国民待遇和负面清单原则；②金融业的对外开放，要以汇率形成机制的改革和资本项目可兑换的进程相互配合、共同推进；③金融业的开放要和防范金融风险并重，金融业的开放程度要与金融的监管能力相匹配。

好消息！中国进口关税降不停：抗癌药品力争零关税

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 王受文：中国实际的贸易加权平均进口税率只有4.4%，这不仅仅低于其他的“金砖国家”，而且非常接近发达国家。近年来，中国先后四次降低了部分商品的进口关税，2015年，降低了749项商品的进口关税，2016年，又降低了787项产品的进口关税。在刚刚结束的中国两会上，李克强总理表示，中国将进一步下调汽车以及部分日用消费品的进口关税，特别是抗癌药品力争降到零关税。

负面清单锐减一半！自贸试验区将成全面深化改革、扩大开放的试验田

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 王受文：为了扩大开放，中国先后设立了11个自贸试验区，这些自贸试验区成为中国全面深化改革、扩大开放的试验田。自贸试验区有自己的对外资的负面清单，我们做了三次调整，最新的负面清单的限制措施和第一个负面清单相比，已经减少一半。外国投资者特别关心资信评级服务，会计、审计、电子商务、新能源汽车的电池制造、轨道交通设备的制作，我们已经全面在自贸试验区里面放开。对于金融、新能源汽车、加油站这方面的服务业，我们将进一步要公布开放的时间表和路线图。

王受文：进一步放宽金融业外资股权比例限制

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 王受文：中国货物贸易是顺差，但是服务贸易一直是逆差，尽管如此，中国还是坚定不移地扩大服务业的开放。而且，下一步我们重点将会对金融、电信、医疗、教育、养老等领域扩大开放。在银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司方面的对外资的股比限制，也将进一步放宽，甚至取消。

责任编辑：张岩