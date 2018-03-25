原标题：振奋！中国经济高质量发展靠什么？已有明确部署！

中国发展高层论坛目前正在北京举行，国家发展和改革委员会主任何立峰在论坛上表示，中国对高质量发展已经做出了明确部署，将从六个方面全面立体推进高质量发展。

这六个方面包括：

建设创新引领、协同发展的产业体系；

统一开放、竞争有序的市场体系；

体现效率、促进公平的收入分配体系；

彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系；

资源节约、环境友好的绿色发展体系；

构建多元平衡、安全高效的全面开放体系。

国家发展和改革委主任 何立峰

发展更高层次的开放型经济，要推进“一带一路”国际合作，坚持共商、共建、共享。落实“一带一路”国际合作高峰论坛的成果，推动国际产能合作，形成面向全球的贸易投资和生产服务网络，打造高水平的外商投资环境。

何立峰还表示，我国将全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，有序放宽市场准入，扩大金融、电信、教育等领域的对外开放，全面放开一般制造业，促进贸易和投资自由化、便利化。

国家发展和改革委主任 何立峰

中国推动高质量发展将为各国投资者来华投资兴业、开展合作提供新的更大的机遇，将为世界经济稳定发展做出更大的贡献。

责任编辑：张岩