个人所得税怎么改？新任财政部长这样说

原标题：个税怎么改？新任财政部长这样说！

中国发展高层论坛2018年会3月24-26日在北京举行。25日上午，财政部部长刘昆出席论坛并发表演讲，这也是刘昆在担任财政部长后首次在国际大型论坛亮相。

改革个人所得税制度 合理提高基本减除费用标准

刘昆在演讲中表示，今年我们将继续调整增值税税率水平，并按三档变两档的方向进行，重点降低制造业、交通运输等行业的税率，进一步激发市场主体活力，促进实体经济发展。

改革个人所得税制度，根据居民基本生活消费水平变化，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项费用的扣除。

“中国市场化进程倒退”的前提不存在

有美国代表认为“中国市场化进程倒退是全球经济面临的重大威胁”，刘昆对此表示，对这个说法很难理解，“中国市场化进程倒退”的前提是不存在的。

财政部部长 刘昆：

中国改革开放已经四十年，改革开放以来我们国家实力大大加强，经济总量大幅度增加，人民生活水平得到了很高程度的提高，这个过程就是中国社会主义市场经济建立完善的过程，所以任何人都没有中国人对市场经济的理解深刻。我们在改革开放进程中，最早的措施就是用社会主义市场经济取代原来的计划经济。这个过程，大家历历在目，是非常深刻的。

一面说，中国的竞争力在过去五年中不断提高，甚至有些人还忧心忡忡；一面说，中国市场化进程倒退，那中国经济增长的动力来自哪里？动力如果不是来自中国特色社会主义经济发展，那能够来自哪里？所以，我认为这个问题本身前提不成立的，自然而然也不用去回答重大风险的问题。

责任编辑：张岩