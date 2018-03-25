中美贸易战引发资本市场波动？央行掌门人这样说

原标题：中美贸易战引发资本市场波动？央行掌门人有话说！

3月24日至26日，中国发展高层论坛2018年会在北京举行。25日下午，新任中国人民银行行长易纲就“供给侧结构性改革中的金融政策”相关主题发表演讲。

在谈到中美贸易战时，易纲表示：

做好国内，应对市场波动

市场的波动，特别是资本市场的波动在市场经济条件下是时有发生的，我们对待这种波动要从几个角度来看：

①我们要防范系统性风险的发生

②我们要把中国的事情做好，首先把我们国内的改革开放要做好。国内我们也在逐步化解一些积累下来的风险，如果我们把自己的事情做好，对付这些外部冲击的风险和全球市场波动对中国的影响就有一个比较好的基础。

③我们还要用市场化、法治化、防范道德风险的角度考虑风险。中国是社会主义市场经济，不能够什么都躺在政府身上，要让各个投资者，企业、家庭、政府，各有各的定位和职责，尊重合同、尊重产权，在“两个毫不动摇”的原则下，把我们的风险化解好。

如果有外部冲击，市场波动传染到中国，就目前为止，我们的银行体系、证券市场、保险市场，是完全可以防范和化解这些风险的。

在谈到货币政策时，易纲表示：

货币政策将继续保持稳健中性

我们适时适度运用价格工具预调和微调，发挥好利率杠杆的调节作用，增强人民币汇率的弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

稳健中性的货币政策取得了良好的成效，在金融体系稳步去杠杆的同时，有力的支持了经济平稳健康发展，今年2月末，我们广义货币M2、人民币贷款和社会融资规模同比分别增长了8.8%、12.8%和11.2%。下一步我们货币政策将继续保持稳健中性。

管好货币供给的总闸门

为供给侧结构性改革营造适宜的货币环境，总体上要松紧适度，管好货币供给的总闸门，维护银行体系流动性合理稳定，保持M2信贷和社会融资规模的合理增长。今年的政府工作报告中没有对M2和社会融资规模提出预期数量的目标，这体现了高质量发展要求的新变化。

有针对性地支持经济中的薄弱环节 为实体经济服务

在控制好总量的前提下，我们结构上将更加注重质量的提高，适当、有针对性地支持经济中的薄弱环节，更好为实体经济服务。

对社会资本参与比较少的重点领域和薄弱环节，适度地采取精准滴灌，加大对扶贫、小微企业、三农、双创等普惠金融和绿色金融的支持，尤其是向深度贫困地区做一些倾斜，助力打好精准脱贫，治理污染的攻坚战。

在谈到人民币国际化问题时，易纲表示：

提高人民币可自由使用程度

要稳步推进人民币国际化，人民币在2016年10月1日正式加入了SDR（特别提款权），人民币的跨境使用这些基础设施也在进一步完善，人民币跨境支付系统CIPS一期已经上线运行，二期预计近期就会上线，未来还将有序地推进资本项目的开放，提高人民币可自由使用程度。

提升金融市场的双向开放程度易纲还表示，要提升金融市场的双向开放程度。

债券市场方面央行推出了债券通，股票市场方面先后推出了沪港通、深港通。

2017年6月明晟公司宣布将A股纳入MSCI指数之后，今年3月23日，彭博宣布将逐步把中国的债券正式纳入彭博巴克莱全球综合债券指数。

在外汇市场方面，不断扩大对境外交易主体的开放力度，下一步还将全面实施市场准入负面清单制度，继续推动金融市场的双向开放。

责任编辑：张岩