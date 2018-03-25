中国这项黑科技已有千年历史 核武器坦克都靠它

原标题：[揭秘]中国这项“黑科技”已有千年历史！核武器 坦克都靠它→

它已经有上千年的历史，曾是中国人独步天下的“黑科技”。几乎所有打击性武器都离不开它。和中国的许多科技一样，到了近代它也逐渐落后于世界。今天，经过一番奋起直追，它终于又重新回到世界领先的位置。

它就是现代武器不可或缺的材料——火炸药。在让中国的火炸药重回世界之巅的人当中，就有刚刚获得2017年度中国最高科学技术奖，被称为中国“火炸药王”的王泽山。

火炸药，武器离了它不行？

2017年度国家最高科学技术奖获得主、南京理工大学教授王泽山：火炸药是用在各种武器上的，主要用于发射，还有到那儿目标后的爆炸毁伤，比如像美国在韩国部署的萨德反导弹系统，那个东西在拦截的时候它怎么飞出去的？靠这个火炸药。

比如航天飞机投下来的炸弹发射的空空、空地、空舰导弹发射所用的能源、爆炸的能源，包括水下舰艇、鱼雷、水雷，这些武器统称为火力打击武器，它们就是利用火炸药的火，没有火炸药这个，我举个例子，像坦克、变成推土机，军用飞机也失去战斗力。

二踢脚显现了火炸药的主要功能？

2017年度国家最高科学技术奖获得主、南京理工大学教授王泽山：二踢脚它本身是一个娱乐的工具，又燃烧、又爆炸，在二踢脚里显现了火炸药的两项主要功能，它是典型的火炸药，就是中国发明的这个黑药，跟现在用的火炸药原理是一样的，但是现在的性能有提高。

世界上最先进武器采用的就是火炸药的技术？

2017年度国家最高科学技术奖获得主、南京理工大学教授王泽山：目前就是属于发射系统，比如类似坦克、火炮，用的这个提高其发射速度、威力、射程，有的用在导弹，智能弹药上，还用于航天、核武器，它也涉及到那些火炸药。

中国的火炸药相较于世界处什么阶段？

2017年度国家最高科学技术奖获得主、南京理工大学教授王泽山：我们是世界上火炸药的大国，并且正在向强国跨越，处在这个阶段。

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责任编辑：张岩