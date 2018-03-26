原标题：中国原油期货正式挂牌交易
中新网客户端3月26日电 3月26日9点，中国原油期货在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心正式挂牌交易。中国证监会党委书记、主席刘士余，中国证监会党委委员、副主席姜洋同时现身上市仪式现场，证监会副主席方星海担任本次挂牌仪式主持。
证监会主席刘士余表示，有信心有决心有能力建设好原油期货。据了解，原油期货是中国商品期货第一个全球上市的品种，是中国走向国际化的第一步。
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