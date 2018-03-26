中国原油期货正式上市 证监会主席刘士余这样评价

原标题：刚刚，中国原油期货正式上市！刘士余这样评价

今日上午9时，中国原油期货在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心正式挂牌交易。

目前，中国已成为世界第一大原油进口国，同时也是世界第二大原油消费国。2017年，中国进口原油约4.2亿吨，而同年原油表观消费量约为6.1亿吨。在此背景下，推出中国自己的原油期货，无疑拥有重大的意义。

“中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤同志对这项工作十分关心，为此做出重要批示，我们要深刻理解，认真落实。”中国证监会主席刘士余表示，原油期货上线是资本市场各方深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的具体举措，标志着上海国际金融中心建设迈出了新步伐。中国原油期货从酝酿到今天正式上市历经17年，证监会有信心、有决心、有能力，把有中国特色的原油期货市场建设好，功能发挥好。

“摩根大通很高兴在中国原油期货合约上市之日，立即向我们客户提供这一振奋人心的期货产品。中国是世界最大的原油进口国，人民币计价原油期货合约的推出是中国期货市场发展的一个重要里程碑。”摩根大通全球清算亚太区主管David Martin表示，公司即日起向中国境内及境外客户提供中国原油期货合约交易及清算服务。作为唯一一家境外保证金存管的外资银行，星展银行中国首席执行官葛甘牛也表示，星展银行将通过境内外联动，为中国原油期货引进更多的海外投资者。

“这是我国资本市场对外开放的重要举措。中国银行积极参与原油期货上市筹备工作，既是服务国家战略的必然要求，也是提升自身国际竞争力的迫切需要。”中国银行上海市分行副行长周和华指出，原油期货是金融服务实体经济的重要举措，其上市为国内外能源生产、流通、消费企业和各类投资者提供了风险管理工具，是多层次资本市场体系建设的重要一环。

中信期货有限公司董事长张皓认为，目前国际上具有广泛影响力的原油期货合约主要有纽约商业交易所的WTI和伦敦国际石油交易所的Brent，前者更多反映的是北美市场的供需情况，后者更多反映的是欧洲市场的供需情况。而中国原油期货的推出，有助于形成反映中国乃至亚太地区市场供需关系的原油定价基准，也能够弥补WTI、BRENT原油期货在时区分工上的空白，形成24小时连续交易机制。

中国的，也是世界的

作为中国第一个国际化的期货品种，中国版原油期货从设计之初就考虑到了中国与世界的结合。

一方面，此次推出的原油期货，充满了中国自己的元素。除了采用人民币计价和结算之外，其在合约标的的选择上也充分考虑了国内实际情况。据复旦大学能源经济与战略研究中心常务副主任吴力波介绍，与WTI和Brent原油期货不同，此次中国版原油期货合约标的为中质含硫原油，因为该原油是我国及周边国家进口原油的主要品种，这种设计充分体现了原油期货服务于中国原油生产消费和加工贸易的初衷。

另一方面，秉承开放的原则，原油期货也向境外投资者打开了大门。首先，虽然原油期货以人民币计价，但接受美元等外汇作为保证金使用，并充分利用人民币跨境使用、外汇管理等金融创新政策，为境外投资者提供了直接和间接的交易方式，方便跨国石油公司、原油贸易商、投资银行等参与其中。同时，原油期货采用依托保税油库进行实物交割的形式，也就是所谓的“保税交割”，避免了税收影响。保税原油便于实现跨境流通，有利于投资者跨市套利和套保操作，从而提高境外交易者积极性，确保我国原油期货价格能够真正反映亚太市场供需关系，有利于参与国际原油定价体系。

市场普遍认为，原油期货的推出，为国内原油消费企业提供了套期保值、规避风险的渠道，更有利于形成反应中国和亚太地区石油市场供需关系的价格体系，并加强中国在国际能源市场的话语权乃至定价权。

上海起步，助力上海

原油期货选择在上海率先起步，一定能获得上海各方面的支持，也必将推动上海国际金融中心建设。

“上海在建设航运中心和贸易中心，这为原油期货的交易提供了重要的物理支撑，而自贸区以及未来的自由港发展为原油期货的国际化提供了制度保证。”东方证券首席经济学家邵宇指出，上海是原油期货的必选之地。

上海市金融服务办公室金融市场处副处长曹艳文也表示，上海具备金融机构集聚的优势，在沪持牌金融机构总数达1537家，其中外资金融机构435家；同时集聚了大批实体贸易商，为原油期货提供了丰富的参与主体。此外，自贸试验区制度创新为原油期货等金融市场交易提供便利化支持，可以帮助企业灵活运用各类账户及资金池，进行与贸易相关的结算、融资、汇兑等。

谈及原油期货如何助力上海，邵宇认为，随着中国版原油期货的不断发展，其对于人民币国际化的助推作用将逐渐显现，而上海作为建设中的国际金融中心，将成为直接受益者。

“原油期货的推出将进一步带动相关金融机构集聚上海，同时也有利于上海的各家机构接触国际市场，加速国际化。”曹艳文表示，目前，2020年上海基本建成“与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心”的战略目标已进入最后冲刺阶段，进一步推动金融市场体系的功能提升和对外开放刻不容缓。原油期货作为国内首个国际化的期货品种，是落实党的十九大关于进一步扩大对外开放的重要举措，不仅进一步丰富了期货市场的交易品种，拓展了上海金融市场功能，更重要的是提高了期货市场的国际化水平，迈出了上海金融市场国际化的重要一步，对上海国际金融中心建设意义重大。

责任编辑：张玉