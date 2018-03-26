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这位航天员从没上过天 但其故事值得全中国人知道

这位航天员从没上过天 但其故事值得全中国人知道
2018年03月26日 10:21 军报记者
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　　原标题：这位从没上过天的航天员， 他的故事值得全中国人知道

您愿意为一个念想

　　您愿意为一个念想

　　等待多久

　　等待

　　是一件很难熬的事

　　着急赶路时

　　等一个红灯都让人急躁

　　思念倍甚时

　　多一分一秒都心烦意乱

　　心愿越急切

　　等待越煎熬

　　然而有一个人

　　为了他这辈子最大的梦想

　　守了整整20年

　　付出了无数的努力

　　而这个梦想

　　最终也没能实现

　　即便如此

　　中国首飞航天员杨利伟却说

　　他是个英雄

　　他的故事值得全中国人知道

　　2003年10月15日09时00分

　　神舟五号载人飞船成功发射

△（神舟五号发射）△（神舟五号发射）

　　那一天

　　中国成为

　　世界上继俄罗斯和美国之后

　　第三个能够独立开展载人航天活动的国家

　　中华民族千年飞天的梦想

　　终于实现

　　那一天

　　全中国人都记住了

　　第一位登上太空的中国人

　　杨利伟

　　杨利伟成功返回地球后

　　一个人拉着杨利伟的手说

　　“杨利伟，好样的”

　　说这句话的人叫

　　吴杰

　　是神舟五号的备份航天员

　　他也是中国首批

　　参与航天训练的航天员

△（吴杰）△（吴杰）

　　1996年

　　吴杰远赴俄罗斯接受航天员培训

　　因为梦想急切

　　仅仅花了一年时间

　　就完成了四年的训练科目

　　并把航天员训练技术

　　带回中国

△（杨利伟讲述吴杰赴俄罗斯的培训故事）△（杨利伟讲述吴杰赴俄罗斯的培训故事）

　　训练结束

　　吴杰被授予

　　联盟号飞船指令长最高证书

　　那是俄罗斯第一次

　　将这个荣誉授予外国人

　　他成了中国最接近太空的人

△（吴杰被授予联盟号飞船指令长最高证书）△（吴杰被授予联盟号飞船指令长最高证书）

　　回国后

　　吴杰成为中国首批航天员兼教练员

　　并将训练科目进行梳理总结

　　与队友们共同分享学习成果

　　练兵五年

　　时刻准备着

△（吴杰航天训练画面）△（吴杰航天训练画面）

　　2003年

　　中国终于迎来了载人航天飞行计划

　　然而在综合考核中

　　吴杰以微弱差距落选航天员梯队

　　执行这次任务的航天员

　　是他的战友 他的邻居 他的学生

　　杨利伟

△（杨利伟执行神舟五号载人航天飞行任务）△（杨利伟执行神舟五号载人航天飞行任务）

　　吴杰没有气馁

　　他将目光瞄准了两年后的

　　神舟六号

　　2005年

　　神舟六号计划搭载两名航天员升空

　　吴杰和另一位航天员搭档

　　和另外两组航天员

　　一起进入了飞行任务梯队

　　但最后他只是看着

　　运载神舟六号航天飞船的长征二号火箭

　　冲破天际

△（神舟六号发射）△（神舟六号发射）

　　吴杰执笔默默写下

　　遥看神六巡天走

　　梦想神七伴我游

△（“神六”飞天 吴杰寄语）△（“神六”飞天 吴杰寄语）

　　一次航天任务的圆满结束

　　意味着下一个任务的开始

　　他必须继续认真学习

　　刻苦训练

　　为接下来可能的任务

　　时刻准备着

2008年9月25日2008年9月25日

　　神舟七号成功发射

△（神舟七号发射）△（神舟七号发射）

　　这次驾驶神舟七号的航天员

　　要执行出舱活动任务

　　而吴杰是最早学习这项技术的中国航天员

　　但航天员任务选拔

　　有一套科学的选拔方式

　　每一次

　　都必须要选择

　　最适合执行这次任务的航天员

　　吴杰再一次落选了

△（神舟七号出舱画面）△（神舟七号出舱画面）

　　落选“神七”航天员

　　一路坚强的吴杰

　　忍不住哭了

　　△（吴杰落选“神七”宇航员，母亲的话令他受到鼓舞）

　　尽管一次又一次

　　错失进入太空的机会

　　但吴杰丝毫不曾松懈

　　他永远

　　时刻准备着

　　直到2013年

　　神舟十号即将飞天

　　然而这时的吴杰

　　已经50岁了

　　达到航天员服役的最高年龄

△（神舟十号发射升空）△（神舟十号发射升空）

　　20年的等待

　　吴杰虽然离自己的飞天梦

　　越来越远

　　但中国离实现航天强国的梦想

　　越来越近

来源 | CCTV欢乐中国人

　　来源 | CCTV欢乐中国人

责任编辑：张玉

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