这位航天员从没上过天 但其故事值得全中国人知道

原标题：这位从没上过天的航天员， 他的故事值得全中国人知道
您愿意为一个念想
等待多久
等待
是一件很难熬的事
着急赶路时
等一个红灯都让人急躁
思念倍甚时
多一分一秒都心烦意乱
心愿越急切
等待越煎熬
然而有一个人
为了他这辈子最大的梦想
守了整整20年
付出了无数的努力
而这个梦想
最终也没能实现
即便如此
中国首飞航天员杨利伟却说
他是个英雄
他的故事值得全中国人知道
2003年10月15日09时00分
神舟五号载人飞船成功发射
那一天
中国成为
世界上继俄罗斯和美国之后
第三个能够独立开展载人航天活动的国家
中华民族千年飞天的梦想
终于实现
那一天
全中国人都记住了
第一位登上太空的中国人
杨利伟
杨利伟成功返回地球后
一个人拉着杨利伟的手说
“杨利伟，好样的”
说这句话的人叫
吴杰
是神舟五号的备份航天员
他也是中国首批
参与航天训练的航天员
1996年
吴杰远赴俄罗斯接受航天员培训
因为梦想急切
仅仅花了一年时间
就完成了四年的训练科目
并把航天员训练技术
带回中国
训练结束
吴杰被授予
联盟号飞船指令长最高证书
那是俄罗斯第一次
将这个荣誉授予外国人
他成了中国最接近太空的人
回国后
吴杰成为中国首批航天员兼教练员
并将训练科目进行梳理总结
与队友们共同分享学习成果
练兵五年
时刻准备着
2003年
中国终于迎来了载人航天飞行计划
然而在综合考核中
吴杰以微弱差距落选航天员梯队
执行这次任务的航天员
是他的战友 他的邻居 他的学生
杨利伟
吴杰没有气馁
他将目光瞄准了两年后的
神舟六号
2005年
神舟六号计划搭载两名航天员升空
吴杰和另一位航天员搭档
和另外两组航天员
一起进入了飞行任务梯队
但最后他只是看着
运载神舟六号航天飞船的长征二号火箭
冲破天际
吴杰执笔默默写下
遥看神六巡天走
梦想神七伴我游
一次航天任务的圆满结束
意味着下一个任务的开始
他必须继续认真学习
刻苦训练
为接下来可能的任务
时刻准备着
神舟七号成功发射
这次驾驶神舟七号的航天员
要执行出舱活动任务
而吴杰是最早学习这项技术的中国航天员
但航天员任务选拔
有一套科学的选拔方式
每一次
都必须要选择
最适合执行这次任务的航天员
吴杰再一次落选了
落选“神七”航天员
一路坚强的吴杰
忍不住哭了
△（吴杰落选“神七”宇航员，母亲的话令他受到鼓舞）
尽管一次又一次
错失进入太空的机会
但吴杰丝毫不曾松懈
他永远
时刻准备着
直到2013年
神舟十号即将飞天
然而这时的吴杰
已经50岁了
达到航天员服役的最高年龄
20年的等待
吴杰虽然离自己的飞天梦
越来越远
但中国离实现航天强国的梦想
越来越近
来源 | CCTV欢乐中国人
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