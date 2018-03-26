这位航天员从没上过天 但其故事值得全中国人知道

原标题：这位从没上过天的航天员， 他的故事值得全中国人知道

您愿意为一个念想

等待多久

等待

是一件很难熬的事

着急赶路时

等一个红灯都让人急躁

思念倍甚时

多一分一秒都心烦意乱

心愿越急切

等待越煎熬

然而有一个人

为了他这辈子最大的梦想

守了整整20年

付出了无数的努力

而这个梦想

最终也没能实现

即便如此

中国首飞航天员杨利伟却说

他是个英雄

他的故事值得全中国人知道

2003年10月15日09时00分

神舟五号载人飞船成功发射

△（神舟五号发射）

那一天

中国成为

世界上继俄罗斯和美国之后

第三个能够独立开展载人航天活动的国家

中华民族千年飞天的梦想

终于实现

那一天

全中国人都记住了

第一位登上太空的中国人

杨利伟

杨利伟成功返回地球后

一个人拉着杨利伟的手说

“杨利伟，好样的”

说这句话的人叫

吴杰

是神舟五号的备份航天员

他也是中国首批

参与航天训练的航天员

△（吴杰）

1996年

吴杰远赴俄罗斯接受航天员培训

因为梦想急切

仅仅花了一年时间

就完成了四年的训练科目

并把航天员训练技术

带回中国

△（杨利伟讲述吴杰赴俄罗斯的培训故事）

训练结束

吴杰被授予

联盟号飞船指令长最高证书

那是俄罗斯第一次

将这个荣誉授予外国人

他成了中国最接近太空的人

△（吴杰被授予联盟号飞船指令长最高证书）

回国后

吴杰成为中国首批航天员兼教练员

并将训练科目进行梳理总结

与队友们共同分享学习成果

练兵五年

时刻准备着

△（吴杰航天训练画面）

2003年

中国终于迎来了载人航天飞行计划

然而在综合考核中

吴杰以微弱差距落选航天员梯队

执行这次任务的航天员

是他的战友 他的邻居 他的学生

杨利伟

△（杨利伟执行神舟五号载人航天飞行任务）

吴杰没有气馁

他将目光瞄准了两年后的

神舟六号

2005年

神舟六号计划搭载两名航天员升空

吴杰和另一位航天员搭档

和另外两组航天员

一起进入了飞行任务梯队

但最后他只是看着

运载神舟六号航天飞船的长征二号火箭

冲破天际

△（神舟六号发射）

吴杰执笔默默写下

遥看神六巡天走

梦想神七伴我游

△（“神六”飞天 吴杰寄语）

一次航天任务的圆满结束

意味着下一个任务的开始

他必须继续认真学习

刻苦训练

为接下来可能的任务

时刻准备着

2008年9月25日

神舟七号成功发射

△（神舟七号发射）

这次驾驶神舟七号的航天员

要执行出舱活动任务

而吴杰是最早学习这项技术的中国航天员

但航天员任务选拔

有一套科学的选拔方式

每一次

都必须要选择

最适合执行这次任务的航天员

吴杰再一次落选了

△（神舟七号出舱画面）

落选“神七”航天员

一路坚强的吴杰

忍不住哭了

△（吴杰落选“神七”宇航员，母亲的话令他受到鼓舞）

尽管一次又一次

错失进入太空的机会

但吴杰丝毫不曾松懈

他永远

时刻准备着

直到2013年

神舟十号即将飞天

然而这时的吴杰

已经50岁了

达到航天员服役的最高年龄

△（神舟十号发射升空）

20年的等待

吴杰虽然离自己的飞天梦

越来越远

但中国离实现航天强国的梦想

越来越近

来源 | CCTV欢乐中国人

责任编辑：张玉