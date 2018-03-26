原标题：连续4天不休息! 中国海警船26日继续巡航钓鱼岛

中国海警船（图源：日本NHK新闻）

海外网3月26日电 26日，4艘中国海警船在钓鱼岛毗连区海域巡航，遭到了日本海上保安总部的无理警告。日媒称，中国海警船已连续4日出现在钓鱼岛附近。

据日本NHK新闻和《产经新闻》报道，日本第11管区海上保安总部称，26日，日本海上保安厅巡逻船发现4艘中国海警船在钓鱼岛毗连区海域航行，1艘疑似搭载机关炮。截至当地时间26日上午9点，4艘中国海警船在钓鱼岛西北偏西约29公里至34公里处海域航行，日本海上保安总部无理警告中国海警船勿靠近其所谓的“领海”并持续监视。

据中国国家海洋局3月23日消息，当日，中国海警2305、2501、2304舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。日媒称，日本政府将设置在首相官邸危机管理中心的情报联络室，立即升级为官邸对策室，负责对中方船只进行情报收集和警戒监视。据此前日媒报道，在24日和25日，分别有3艘和4艘中国海警船在钓鱼岛毗连区海域巡航。

中国外交部发言人华春莹曾就钓鱼岛问题表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土。中国政府公务船在有关海域的巡航执法正当合法。中国维护领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移，今后将继续开展有关巡航执法活动。

责任编辑：初晓慧