[苹果被商务部点名：你们是贸易便利化最大受益者]商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在中国发展高层论坛上表示，我们和其他的WTO的成员一道，推动达成了WTO贸易便利化协定，使全球的贸易成本有可能减少14%。和其他的WTO成员一起结束了信息技术扩围谈判，取消了201项信息技术产品关税。像苹果库克董事长，你们就是最大的受益者。
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