新疆生产建设兵团第八师政委邹跃斌涉违纪被调查

原标题：新疆生产建设兵团第八师石河子市党委书记、第八师政委邹跃斌接受审查调查
据新疆生产建设兵团纪委监委消息：新疆生产建设兵团第八师石河子市党委书记、第八师政委邹跃斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
邹跃斌简历
邹跃斌，男，汉族，1965年3月生，重庆人，1986年6月加入中国共产党，1987年8月参加工作，大学学历，高级工程师。
1983.09-1987.07 石河子农学院农机系农牧业生产机械化专业学习；
1987.07-1987.08 毕业待分配；
1987.08-1989.02 农二师29团修造厂技术员；
1989.02-1990.04 农二师29团修造厂副厂长；
1990.04-1994.11 农二师29团生产科副科长；
1994.11-1996.01 农二师29团总工程师；
1996.01-1997.04 农二师29团副团长；
1997.04-1999.12 农二师29团党委常委、副团长；
1999.12-2002.03 农二师28团党委副书记、团长（其间：2000.12-2002.03 石河子大学经贸学院农业经济管理专业研究生课程进修班学习；2001.09-2002.01兵团党委党校中青年干部培训班学习）；
2002.03-2006.01 农二师党委常委、副师长（其间：2004.09-2005.01 中央党校新疆班学习）；
2006.01-2009.02 农二师党委副书记、师长；
2009.02-2009.03 农一师党委副书记、师长；
2009.03-2011.08 农一师阿拉尔市党委副书记、农一师师长，阿拉尔市市长（其间： 2009.03-2009.07 中央党校中青年干部培训班学习）；
2011.08-2011.09 农一师党委书记、政委；
2011.09-2012.02 农一师阿拉尔市党委书记、农一师政委，阿克苏地委委员，阿拉尔市人大常委会党组书记、阿拉尔市政协党组书记；
2012.02-2012.12 农一师阿拉尔市党委书记、农一师政委，阿克苏地委委员；
2012.12-2016.09 第一师阿拉尔市党委书记、第一师政委，阿克苏地委委员；
2016.09-2016.10 第八师党委书记、政委，阿拉尔市市委书记；
2016.10- 第八师石河子市党委书记、第八师政委。（新疆生产建设兵团纪委监委）
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