北京地铁全路网5月起将实现刷二维码乘车

@北京青年报：[5月北京地铁全路网将实现刷二维码乘车]日前，北青报记者在乘北京坐地铁5号线时发现，地铁宋家庄站所有闸机安装了扫二维码乘车的机具。据最新消息，预计今年5月，北京地铁各站所有闸机将实现刷手机二维码乘车的功能。据介绍，这种刷卡方式不要求手机具备NFC功能，只要是智能手机即可。（北青报记者 刘珜）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美财长:望和中国达协议避免“贸易战”
- 【 军事 】 中国多型战机赴西太训练同时战巡南海
- 【 财经 】 第四套人民币升温：100元钞票炒至170...
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 郭富城贺黎明当爸 被问结婚纪念日回避
- 【 科技 】 孙宏斌：投资乐视已失败 背不起这个锅
- 【 教育 】 减负时代孩子如何获取真正优质教育？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有