北京地铁全路网5月起将实现刷二维码乘车

@北京青年报：[5月北京地铁全路网将实现刷二维码乘车]日前，北青报记者在乘北京坐地铁5号线时发现，地铁宋家庄站所有闸机安装了扫二维码乘车的机具。据最新消息，预计今年5月，北京地铁各站所有闸机将实现刷手机二维码乘车的功能。据介绍，这种刷卡方式不要求手机具备NFC功能，只要是智能手机即可。（北青报记者 刘珜）

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