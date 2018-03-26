今天外交部记者会差点成“批美国专场”

华春莹用两个成语教育美国“大气一点”，还要美国“自己的垃圾自己消化”。

中国外交部3月26日举行例行记者会，外交部发言人华春莹主持并回答记者提问。

环环：美国国会众议院情报委员会主席努涅斯25日称，该委员会将调查中国在非洲扩展军事和经济实力。他认为中国在世界各地投资港口和基础设施，是出于军事和控制各国政府考虑，请问中方如何评论。

华春莹在回答环环（ID：huanqiu-com）的提问时说，中国有句话叫做“相由心生”，意思是你心里怎么想的，你眼里的世界就是怎么样的。此外，中国还有一句成语，叫作“疑邻盗斧”，指的就是不注重事实和根据，对人对事胡乱地猜疑。“我们希望美方的有关人士能自信一点，大气一点，阳光一点，不要老是用阴暗的视角去看待正常的合作，也不要用自己霸权的思维去揣测和解读别国追求共赢的善意。”

华春莹告诉环环（ID：huanqiu-com），中方一贯本着真实真诚的理念和正确的利益观来开展对非洲国家的合作。如果说中国的对非合作有什么考虑的话，那我们的考虑非常地简单，非常地透明，那就是中国和非洲国家是患难之交。作为非洲国家的好兄弟、好伙伴和好朋友，我们欢迎非洲国家搭乘中国发展的快车。而且我们愿意为非洲国家促进和平安全，促进振兴和发展做出我们积极的贡献。

问：据报道，美国副总统彭斯最近表示，美国对中国产品征税的新举措表明，美方经济屈服时代已经终结。美国商务部部长罗斯称，最终将就有关问题进行谈判，而非为此而战，请问中方如何评论。

华春莹表示，美国有关官员说，美国经济屈服时代已经终结。这句话听着非常别扭，感觉像是张冠李戴了。与其说美国经济屈服时代已经终结，不如说美国经济恐吓和霸权可以休矣。这么说会更恰当。

华春莹说，美方应该明白，在二十一世纪国际贸易需要规则，而不是强权。中方一直遵守世贸组织的规则，维护以世贸组织为核心，以规则为基础的透明、非歧视，开放和包容的多边贸易体系。我们也一起主张要通过相互尊重，平等互利的原则，通过谈判协商解决彼此的分歧，包括经贸方面的分歧。事实上，中美两国就经贸问题也一直在进行磋商。

华春莹强调，当然，我们也有信心、有能力在任何情况下维护好我们自己正当合法的利益。“现在球在美方一边，我们希望美方做出理性而慎重的决策和选择。”

问：美国《华尔街日报》26日报道称，美国财长姆努钦将访华。有外媒记者26日就此提问“中方是否愿意提出邀请？”

美国财长姆努钦

华春莹说，关于中美经贸问题，包括摩擦问题，中方愿意与美方本着相互尊重和平等互利原则来谈判，妥善地管控分歧。我们对话磋商的大门始终是敞开的。

问：美国官员23日在世贸组织对中国停止接收洋垃圾表示关切，并要求中方停止实施有关措施。中方如何评论。

华春莹：上述美方官员称，中国限制进口可再用商品严重干扰全球废旧物资的供应链，不利于废旧物资的再利用和处理。美国认同中国的环保关切，但中国过快地改变规则，使相关行业无法及时进行调整。中国似乎正在违反WTO义务，区别对待国内和国外垃圾产业，并采取过度的贸易规则和贸易限制政策。

华春莹表示，推进固体废物进口管理制度改革是中国政府贯彻落实新发展理念，着力改善生态环境的质量，保障国家生态安全和人民群众健康的一个重大举措。这也是中国政府根据国际法所享有的权利，得到了广大中国人民坚决的支持。

华春莹说，这名美方官员将中方正当合法的举动上纲上线，说什么中方“似乎”正在违反世贸组织的义务，这是非常虚伪的。“难道美方对中国限制高技术、高附加值产品的出口就是正当的，而中国依法限制洋垃圾进口就是违法的吗？”

据华春莹介绍，事实上，上个世纪八十年代末，控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约已充分确认，各国有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。公约还规定，各国有义务就近减量和处理各自危险废物和其他废物。她表示希望美方根据公约的精神立足于自己减量、处理和消化自己产生的危险废物和其他废物，为世界更多地承担应当承担的责任和义务。

责任编辑：桂强