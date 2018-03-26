空军运输机赴韩接运第五批志愿军烈士遗骸回国

来源：空军发布

今天下午，中国空军一架伊尔76运输机从山东威海机场出发前往韩国，执行接运第五批在韩中国人民志愿军烈士遗骸任务，让英灵在清明节之前魂归故里。

担负这次接运任务的空军航空兵某师从2015年开始，已经连续四次接运在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国。

为了确保飞机以最庄严的姿态迎接烈士棺椁，机组人员仔细整理清洁机舱内外环境，并安装了棺椁固定架，贴上防撞胶条。

据了解，28日上午，中韩双方将在机场举行交接仪式，空军运输机接迎志愿军烈士遗骸回国。

进入我领空后，空军两架歼11战机将一路护航至目的地沈阳桃仙机场。

责任编辑：桂强