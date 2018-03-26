党和国家机构改革:部分部门完成领导成员任命挂牌

原标题：国务院部委管理的国家局公布

前日，国务院网站公布了《国务院关于机构设置的通知》《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》两份文件。

新“一把手”上任、领导班子组建、挂牌……《深化党和国家机构改革方案》印发后，相关工作在紧锣密鼓地展开。记者梳理发现，党中央机构改革中，国家监察委员会已经完成领导成员任命和挂牌，国务院机构中，26个组成部门“一把手”已全部任命，新组建或重新组建的直属机构、直属事业单位等也基本完成领导班子组建。

国家监察委员会正式揭牌

《深化党和国家机构改革方案》中，深化党中央机构改革方面要求组建国家监察委员会、中央全面依法治国委员会、中央审计委员会、中央教育工作领导小组、中央和国家机关工作委员会、新的中央党校（国家行政学院）、中央党史和文献研究院等机构。

3月18日，十三届全国人大一次会议举行第六次全体会议，杨晓渡当选为首任国家监察委员会主任。近日，中纪委网站正式更名为“中央纪委国家监委网站”，域名不变，首页最上方的机构名称已经改为“中共中央纪律检查委员会”和“中华人民共和国国家监察委员会”。

23日，国家监察委员会在北京正式揭牌，举行新任国家监察委员会副主任、委员宪法宣誓仪式。

除了国家监察委员会，原中央文献研究室官网已改为“中央党史和文献研究院”。目前，该网站“领导成员”名单已更新，冷溶任院长，副院长包括曲青山、吴德刚、贾高建、孙业礼、陈扬勇。据悉，冷溶此前担任中央文献研究室主任，曲青山此前担任中央党史研究室主任。

国务院26个组成部门“一把手”到位

经过此轮改革，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。3月24日发布了《国务院关于机构设置的通知》《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》，除国务院办公厅、国务院26个组成部门、1个直属特设机构外，国务院办事机构、直属事业单位、部委管理的国家局也同时公布。

3月19日，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议，任命国务院26个组成部门的“一把手”。新组建的七个国务院组成部门中，陆昊为自然资源部部长、李干杰为生态环境部部长、韩长赋为农业农村部部长、雒树刚为文化和旅游部部长、马晓伟为国家卫生健康委员会主任、孙绍骋为退役军人事务部部长、王玉普为应急管理部部长。重新组建的科学技术部部长为王志刚，司法部部长为傅政华。

新组建的国务院直属机构有4个，其中，国家市场监督管理总局和国家广播电视总局“一把手”已经到位。21日，国家市场监督管理总局正式成立，张茅任局长、党组副书记，毕井泉任党组书记、副局长。

同一天，国家广播电视总局召开干部大会，宣布了中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，聂辰席任中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记。

新组建的中央广播电视总台和中国银行保险监督管理委员会为国务院直属事业单位，目前“一把手”已确定。21日上午，中组部副部长周祖翼在“三大台”中层干部会上宣读中央决定，慎海雄出任中央广播电视总台台长、党组书记。

同日下午，中央组织部有关负责人在原中国银监会和原中国保监会部分干部参加的会议上宣布，原中国银监会主席郭树清，出任新成立的中国银行保险监督管理委员会首任主席；原中国银监会第一副主席王兆星，出任中国银保监排名第一的副主席；原中国保监会主持工作的副主席陈文辉，出任中国银保监排名第二的副主席。

记者注意到，不少部门党组书记和部长（局长）由不同人员担任。

近日，重新组建的司法部更新了领导信息，部长、党组副书记傅政华，党组书记、副部长袁曙宏。二人都是中共第十九届中央委员，傅政华曾任公安部党委副书记、常务副部长（正部长级），副总警监警衔；袁曙宏曾任国务院法制办公室党组书记、副主任。

据应急管理部网站消息，3月22日，应急管理部干部大会在京召开。中央组织部有关负责人宣布了中央关于应急管理部领导班子任命的决定。应急管理部党组书记黄明，部长、党组副书记王玉普出席会议并讲话。黄明曾任公安部原党委副书记、副部长（正部长级），王玉普曾任国家安全生产监督管理总局党组书记、局长。

此外，国务院直属机构中，新组建的国家市场监督管理总局也为同样设置。原国家工商行政管理总局党组书记、局长张茅任国家市场监督管理总局局长、党组副书记。原国家食品药品监督管理总局党组书记、局长毕井泉任国家市场监督管理总局党组书记、副局长。

多部门表示抓紧出“三定”方案

记者发现，多位“一把手”表示机构改革相关实施方案正抓紧制定。

3月19日，当选首任生态环境部部长的李干杰亮相全国两会“部长通道”。他表示，感觉责任更重，压力更大，同时条件也更好，信心也更足。“新组建的生态环境部整合了原环境保护部的全部职责和其他6部委相关职责，很好地解决了长期以来在生态环境保护方面存在的诸多问题，创造了更好条件。”

3月21日，李干杰在传达学习贯彻全国“两会”精神会议上提出，要按照党中央、国务院统一部署，抓紧组建生态环境部，积极稳妥推进部机关内设机构设置，确保尽快实现新机构高效运行，切实担负起中央赋予的新使命、新职责和新任务。要积极配合做好生态环境部“三定”方案拟订工作，保证新老机构平稳过渡。

3月22日，司法部部长傅政华主持会议时表示，要按照中央统一部署和要求，抓紧研究制定实施方案，列出时间表、路线图、任务书，精心组织，周密安排，把工作做细做实。要积极推进机构、职能、人员的整合和融合，强化内部协作，努力实现重新组建司法部的人员大团结、人心大融合。

文化和旅游部部长雒树刚在3月20日的干部大会上表示，要敢于担当，抓紧制定“三定”方案，建立工作机制，排出时间表、任务书、路线图，做好工作衔接，不折不扣抓好机构改革任务落实，确保机构职能按要求调整到位。“三定”方案即定职能、定机构、定编制。

新一届国务院机构设置

国务院办公厅

国务院组成部门

●外交部 ●国防部

●国家发展和改革委员会 ●教育部（对外保留国家语言文字工作委员会牌子）

●科学技术部（对外保留国家外国专家局牌子）

●工业和信息化部（对外保留国家航天局、国家原子能机构牌子）

●国家民族事务委员会 ●公安部

●国家安全部 ●民政部

●司法部 ●财政部

●人力资源和社会保障部 ●自然资源部（对外保留国家海洋局牌子）

●生态环境部（对外保留国家核安全局牌子） ●住房和城乡建设部

●交通运输部 ●水利部

●农业农村部 ●商务部

●文化和旅游部 ●国家卫生健康委员会

●退役军人事务部 ●应急管理部

●中国人民银行 ●审计署

国务院直属特设机构

●国务院国有资产监督管理委员会

国务院直属机构

●海关总署 ●国家税务总局

●国家市场监督管理总局（对外保留国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会牌子）

●国家广播电视总局 ●国家体育总局

●国家统计局 ●国家国际发展合作署

●国家医疗保障局 ●国务院参事室

●国家机关事务管理局

●国家新闻出版署（国家版权局） 在中央宣传部加挂牌子，由中央宣传部承担相关职责

●国家宗教事务局 在中央统战部加挂牌子，由中央统战部承担相关职责

国务院办事机构

●国务院港澳事务办公室 ●国务院研究室

●国务院侨务办公室 在中央统战部加挂牌子，由中央统战部承担相关职责

●国务院台湾事务办公室 与中共中央台湾工作办公室，一个机构两块牌子，列入中共中央直属机构序列

●国家互联网信息办公室 与中央网络安全和信息化委员会办公室，一个机构两块牌子，列入中共中央直属机构序列

●国务院新闻办公室 在中央宣传部加挂牌子

国务院直属事业单位

●新华通讯社 ●中国科学院 ●中国社会科学院

●中国工程院 ●国务院发展研究中心 ●中央广播电视总台

●中国气象局 ●中国银行保险监督管理委员会 ●中国证券监督管理委员会

●国家行政学院 与中央党校一个机构两块牌子，作为党中央直属事业单位

国务院部委管理的国家局

●国家信访局 由国务院办公厅管理

●国家粮食和物资储备局 由国家发展和改革委员会管理

●国家能源局 由国家发展和改革委员会管理

●国家国防科技工业局 由工业和信息化部管理

●国家烟草专卖局 由工业和信息化部管理

●国家移民管理局 由公安部管理

●国家林业和草原局 由自然资源部管理

●国家铁路局 由交通运输部管理

●中国民用航空局 由交通运输部管理

●国家邮政局 由交通运输部管理

●国家文物局 由文化和旅游部管理

●国家中医药管理局 由国家卫生健康委员会管理

●国家煤矿安全监察局 由应急管理部管理

●国家外汇管理局 由中国人民银行管理

●国家药品监督管理局 由国家市场监督管理总局管理

●国家知识产权局 由国家市场监督管理总局管理

（国家移民管理局加挂中华人民共和国出入境管理局牌子。国家林业和草原局加挂国家公园管理局牌子。国家公务员局在中央组织部加挂牌子，由中央组织部承担相关职责。国家档案局与中央档案馆、国家保密局与中央保密委员会办公室、国家密码管理局与中央密码工作领导小组办公室，一个机构两块牌子，列入中共中央直属机关的下属机构序列。）

责任编辑：张玉