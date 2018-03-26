中国儿科医生究竟多紧缺?平均每千名儿童不足一名

原标题：儿科医生紧缺的背后，是对儿童医学的漠视

“到儿童医院工作的药师，没有经过任何儿科的培训，如何监督儿童临床用药？”原北京市卫生局局长、中国医师协会儿科医师分会名誉会长朱宗涵的发问，让会场陷入沉寂。

23日，在南京医科大学举行的儿科医学院发展研讨会上，多位专家认为，我国儿科医生长期紧缺的背后，是对儿童医学的漠视，恢复儿科院系，不是简单地多培养几个学生，而是要在生命科学基础上重新规划发展儿童医学。

“金眼科、银外科、马马虎虎妇产科、千万别干小儿科”，这句在医生圈里流行多年的调侃或许也是儿科的一个写照。

儿科医生究竟有多紧缺？

上海复旦大学附属儿科医院，门诊一楼挂号收费处，大量排队等候的人群。 朱伟辉 澎湃新闻资料

《2015年中国卫生统计年鉴》公布的数据显示，近5年来，我国儿科医生总数从10.5万下降到10万，平均每1000名儿童只有0.43位儿科医生，与全国平均每千人配备2.06名医师水平相比相去甚远。有人测算过，几年前，我国的儿科医生缺口就有20万。

1998年高等教育改革，让本就捉襟见肘的儿科人才更紧缺。医学院的本科教育取消了儿科专业，代之以临床医学专业，儿科学成为其中的一门课程。1999年，全国儿科专业停止招生。

“儿科医师缺乏，儿科诊疗尺度缺乏，儿科医疗机构缺乏。”朱宗涵用了三句话形容自己对儿科现状的震惊。他认为，说到底还是对儿童医学的不重视。他例举说，教育部撤消儿科专业后，国家自然科学基金也没有儿科方向，甚至院士选拔中也难觅儿科人才，在医学院校内部儿科同样也没有话语权。

2016年，中央全面深化改革领导小组会议，首次提出涉及儿童关爱的改革措施。同年，国家支持南京医科大学等8所高校举办儿科学本科专业。朱宗涵表示，恢复儿科院系不是多培养几个学生的问题，而是要在生命科学、发育生物学基础上重新构建儿童医学的学术发展，培养高质量的儿科医生。

“儿童医学与成人医学最大的不同是，成人医学（研究的）是成熟走向衰老，儿童是从一个胚胎发育为一个生命体，发育是儿童医学的关键词，它给临床医学带来了新挑战。”朱宗涵说，发育生命学、脑科学、遗传学等，都是做儿童医学的生命科学基础。

上海交通大学附属新华医院副院长郑忠民，浙江大学附属儿童医院、儿科学院副院长毛建华等也表示认同，儿科是一门综合性基础学科，包括内科、外科、五官，甚至儿科的影像、麻醉、病理等，都与成人不一样，需要专门研究。

“比如，儿童吃药不是成人剂量的1/2或1/3就可以解决。”南京医科大学附属儿童医院、儿童医学院院长黄松明说，儿童病症的治疗不是按成人比例缩小，儿童在发育过程中，生理解剖特点与成人完全不同。0—3岁、0—6岁、14岁以下，都有不同的阶段性特征，直到14岁以上才接近成人。“要让儿科医生掌握儿童在发育过程中不同阶段的特点，才能为患者提供更好的诊疗。”

在全面放开两孩政策后，儿科医疗和保健需求将更加迫切。2016年，国家卫计委提出力争2020年儿科医师达14万人以上；教育部提出力争2020年每省至少1所高校开办儿科本科专业。

以南京医科大学为例，1959年成立的儿科系，是国内最早创建的儿科学学科之一。60余年来，该校一直没有中断儿科学专门人才的培养。据黄松明介绍，2014年，南医大在全国率先招收五年制临床医学（儿科方向）本科生，2017年儿科专业继续扩招，目前每年招收60名5年制本科生，60名“5+3”研究生。但是远水解不了近渴，“一名本科生在校学习5年，毕业后规划培训3年，成长为一名成熟的内科医生至少还要5年，而成为外科医生则要8—10年。”黄松明说。

责任编辑：张玉