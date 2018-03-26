上海干部调研带“神器” 让每个环节都留有痕迹

原标题：这些干部带的“调研神器”，让上海大调研每个环节都留有痕迹

大调研开始近3个月，越来越多领导干部深入基层问计问需。不过小研最近发现，杨浦、黄浦某些干部去基层调研走访，居然连本笔记本都不带，不带笔记本怎么做调研呢？

原来，这些干部携带的是最新的“调研神器”

“我在一线·杨浦大调研”数据平台

数据平台集成手机App“杨浦大调研”和电脑客户端，让全体机关干部带着手机进家门，每次调研、每个问题的处理、每项建议心得都现场实时记录，云端实时可查，促大调研走深走实，节约了时间和人力成本。

APP的后台和“12345”市民热线平台进行对接，保证每个问题建言都落实解决。平台还完善了科学派单、限时处理机制，即简单的问题一个工作日，复杂的问题五个工作日，特别复杂的问题最多十五个工作日内处理。

功能1：捕获居民诉求

一天下午，延吉新村街道干部袁银花敲开了延吉四村26号的家门。居民程长山马上建议道：“我代表居民们提个建议，就是前几年突发寒潮冰冻天气造成消防管破裂，通过居委会反映后，政府部门马上就派人来修理，目前破裂管子全部修好了，但其它部位遇上突发情况是不是还会出问题，居民还有后顾之忧。”最好像68号一样，全部更换楼道内所有的消防管子。

了解到程长山对楼道消防管道更换的诉求后，袁银花打开“我在一线·杨浦大调研”手机APP，登录完成后，在页面显示的六个可供选择的栏目中点击“问题录入”，将被调研对象的情况、问题、协调解决部门等信息填写完毕后点击“提交”，相关信息立刻反馈到后台。

功能2：问题同步到后台

与此同时，在杨浦区委大调研办后台的电脑上，袁银花录入的编号信息内容已经清晰可见。

大调研办工作人员将信息点对点发送到杨浦区综管中心“12345”平台，按照相关内容分类派单至责任部门承办。半个小时后，杨浦区公安分局电脑平台即接收了程长山反映的情况，纳入大调研问题办理清单。

整个平台确保信息从发起到单位流转到区大调研办处理，再通过‘12345’平台到承办部门单位，每个点位痕迹可查。后期会考虑问题的研判、归类，并更加优化模块，使之面对海量数据处理方面更为科学。

社区治理大数据应用平台

社区治理大数据应用平台包含：“黄浦瑞金APP”以及后台网格中心工作人员可以查看的“社区治理数据库”，能帮助街道摸清了辖区内居民与社区情况的“底数”，在社工走访、养老服务、受理大厅、社区巡检、自治共治、党建等15个社区应用中发挥重要作用，提高了社区治理的精细度与效率。

功能1：走访前，居民信息一键掌握

在茂名南路某号一户居民家门，居民曹阿姨接待了社工小王的走访。走访前，小王已经通过“黄浦瑞金”APP查看了曹阿姨的信息：发现她是一位高龄孤老、侨眷，非常热心，经常参加社区自治活动，对社区为老服务有所了解，此前已经享受过代为烹饪、陪同看病、洗衣洗被等社区养老服务。

小王在与曹阿姨聊天后，得知她希望能获得更多贴身照料，就向她介绍了不久前上海推广的长护险。曹阿姨问得非常仔细，小王对照着APP中“数字全岗通”栏目中关于长护险的政策内容逐条向她解释，并代她在APP中申请了长护险。

功能2：治理难题可网上可“会诊”

对巡检中发现的问题，街道工作人员都可以通过APP进行汇报，后台收到后将协调人员进行处置。比如，发现违章搭建，可以拍照上传，由街道网格中心派单，将数据信息同步推送城管、房管和绿化等相关部门，进行及时处置。

也正是通过“社区治理大数据应用平台”，街道理清了辖区内165处文保与历保建筑的具体位置与情况，并安排人手每日进行重点监控与巡查，确保历史文脉的完整留存。

发现问题重在解决，对巡查中发现的棘手问题，街道工作人员还可以使用数据后台的“会诊”功能与其他各方共同商议解决，提高了问题解决效率。如，南昌路附近暴露垃圾发生率曾高达18.5%，社管办发起线上“会诊”，绿化所重新规划清运路线，并提出与居民区一起合理设置暴露垃圾堆放点以便清运。

在自治办指导下，居委动员骨干力量成立弄管会，形成居民公约，劝导居民定点堆放建筑垃圾。党建办打造“乐安坊党建特色项目”，以项目化巩固自治成效。如今，南昌路暴露垃圾发生率明显下降。通过“会诊”，进一步提升街道各部门相互工作支撑的效率。

功能3：为街道进行科学决策提供数据支撑

如今，街道在制定民生政策、社区治理规划时，都会比对一下数据库中的数据再进行决策。比如，通过对网格案件数据的分析，街道发现环卫市容事件发生率较高，为40%以上，其中最突出的是暴露垃圾事件，占环卫市容事件近一半。通过数据与地图比对，可以锁定发生暴露垃圾最频繁的街区——长乐路、南昌路等等。

街道分析，这些街区上小餐饮店集中，因此协同条块部门进行了综合治理，并增加了社区巡查力量，以巩固治理成果。

社区治理大数据应用平台确立了“倒逼机制”，促进了街道工作的整体提升，推动了街道与下沉队伍深度融合，形成了科学决策提供精准服务，凸显了党建引领自治共治的成效。下一步，街道将坚持以党建为引领，在推进社区治理智能化上进一步探索实践，提高社区治理精细化水平。

小研希望，各级政府部门，能进一步借助互联网和大数据，让大调研走访的每个环节都留有痕迹，每个数据都有统计，每个问题都有落实。

来源：“上海大调研”微信公众号

责任编辑：张玉