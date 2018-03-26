马国强任湖北副书记 曾吁“再给钢铁行业一分钟”

原标题：马国强出任湖北省委副书记

来源：微信公众号“长安街知事”

湖北日报刚刚发布消息，中共中央批准：马国强同志任湖北省委委员、常委、副书记。

近日，前任湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新已进京担任中央政法委秘书长。

马国强是河北定州人，回族，出生于1963年11月。他本科毕业于华中工学院（现华中科技大学），硕士毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学），1995年后一直在上海宝钢集团工作，2009年出任宝钢集团总经理。2013年5月，他来到湖北，出任武钢集团总经理，后任董事长。

2016年两大钢铁巨头宝钢、武钢合并为宝武钢铁集团。在两家集团都有高管经历的马国强出任宝武钢铁集团董事长，执掌这家世界级的钢铁巨无霸。在去年的十九大上，马国强当选中央候补委员。

近年来，对于钢铁行业，社会上有一种偏激的声音，认为钢铁已是落后的产业，应当大量淘汰。对此，马国强在央视发声，请求社会“再给钢铁行业一分钟”。

他说：希望社会能够再给我们钢铁行业一分钟，在这一分钟里边，我们会做很多的工作，我们已经看到了曙光。比如大家关心的环境问题，我们已经在进行钢铁企业的污染治理，我们会还大家一个干净、整洁、绿色的钢铁行业。再给钢铁行业一分钟，我们在品种结构，产品质量上会再大力提升。没有钢铁这个基础材料，我们很多的梦想难以实现。比如深海，比如太空，都需要有钢铁的材料来把大家送上去，送到太空去，送到深海去。大家再给我们钢铁行业一分钟，让我们共同努力，为中国的实体经济，一起做我们的贡献！

马国强简历

马国强，男，回族，河北定州人，1963年11月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，1986年9月参加工作。

本科毕业于华中工学院（现华中科技大学），硕士毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学），2005年获得美国亚利桑那州立大学-上海国家会计学院EMBA硕士学位。

1995年——加入宝钢后，先后担任宝钢资金处副处长、计财部副部长、部长，宝钢集团公司副总经理，宝钢集团有限公司副总经理、总会计师。

2008年6月——兼任广东钢铁集团有限公司董事。

2009年4月——宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

2013年7月——武汉钢铁（集团）公司总经理。

2015年6月——2016年10月，武汉钢铁（集团）公司董事长、党委书记。

2016年10月——中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。

2018年3月——湖北省委委员、常委、副书记。

中国共产党第十九届中央委员会候补委员。

责任编辑：张玉