原标题：六位部长透露：要干这些大事！

新时代的中国，经济发展最鲜明的特征就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从党的十九大到2018年全国两会，中国未来发展的宏伟蓝图已经绘就，新起点上的中国如何逐梦现代化新征程全球瞩目。

25日开幕的“中国发展高层论坛2018年会”向世界传递中国奋进新时代的新声音。

3月25日，嘉宾在中国发展高层论坛2018年年会“全球视角下的中国财税体制改革”环节发言。（新华社记者陈晔华摄）

国家发改委：六方面立体建设现代化经济体系

“中国政府对推动高质量发展做出明确部署。我们将全面贯彻新发展理念，围绕建设现代化经济体系，从六个方面立体推进。”国家发展改革委主任何立峰说。

何立峰表示，下一步要建设创新引领、协同发展的产业体系；统一开放、竞争有序的市场体系；体现效率、促进公平的收入分配体系；彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系；资源节约、环境友好的绿色发展体系以及多元平衡、安全高效的全面开放体系。

科技部：着眼新市场需求加大创新力度

5G通信、人工智能、物联网、区块链……不断涌现的新技术正在中国大地催生商业模式的变革。

3月8日，一位工作人员（右一）在展会现场演示一款安装在智能机器人手臂上，可实现远程手势控制的医用超声波检查设备。（新华社记者 方喆 摄）

“未来中国将着眼新的市场需求加大科技创新力度。”科技部副部长李萌说，中国科技创新需求将聚焦更多新领域，包括建设数字化、智能化的商业基础设施；发展引领产业变革的颠覆性技术，如量子信息、人工智能、合成生物学、纳米技术等；发展支撑商业模式的现代服务技术，促进经济形态向高级化发展。

财政部：个税改革将合理提高基本减除费用标准

2018年，个人所得税制度改革如何推进备受关注。

新任财政部部长刘昆说，今年将改革个人所得税制度，根据居民基本生活消费水平变化，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除。

对于改革目标，刘昆强调，要建立综合与分类相结合的个人所得税制度，优化税率结构，完善税前扣除，规范和强化税基，加强税收征管，充分发挥个人所得税调节功能。

生态环境部：打赢蓝天保卫战是重中之重

面对百姓对更美好生态环境的期盼，中国如何继续发力打赢污染防治攻坚战？

“坚决打赢蓝天保卫战，是打好污染防治攻坚战的重中之重。”生态环境部副部长赵英民表示，下一步，要着力降低京津冀、长三角等重点地区PM2.5浓度，减少重污染天数，增加蓝天天数，增强人民的幸福感。此外，还要打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战，加强生态保护修复与监管。

商务部：进一步扩大服务业对外开放

开放带来进步，封闭必然落后。今年是改革开放40周年，新起点上如何打造对外开放新格局？

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说，尽管中国的服务贸易一直为逆差，但中国仍坚定不移地扩大服务业开放。世界贸易组织定义的服务贸易行业有160个，中国入世时承诺开放100个，现在已经开放了120个。

王受文表示，下一步将重点对金融、电信、医疗、教育、养老等领域扩大开放，银行、证券、基金、期货和金融资产管理公司等对外资的股比限制也将进一步放宽，甚至取消。

中国人民银行：打好防范化解重大风险攻坚战

打赢决胜全面小康的三大攻坚战，首战要打好防范化解重大风险攻坚战。

中国人民银行行长易纲说，下一步将从稳住宏观杠杆、深化金融和关键领域改革、加强和改进金融监管、坚决取缔非法金融活动四方面着力，依法合规打好防范化解重大风险攻坚战，坚决守住不发生系统性风险的底线。

责任编辑：初晓慧