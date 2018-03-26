清华教授谈中美贸易战被批:仗还未打就有人要求和

原标题： 仗还没打，就有人要割地求和！

说一个宋朝的故事。

别人都打到家门口了，该不该还击还是个问题吗？

在一些人看来，这还真是个问题。仗还未打，就有人要割地求和，这一幕其实在中国的历史上曾反复上演。

贸易战当前，上面这位博主只是发表了一点感慨，另一位就职于清华大学的教授 ，则将这一类观点做了系统性阐述。

壹

这篇题为《贸易战：只说三点看法》的文章，到刀哥写下这些文字的时候，微信公众号上显示的阅读量已经超过10万+。

文章中对中美贸易战的三条看法是：

贸易战是美国战略思维发生变化的产物，而国内的不明智的言行起了触发的作用。

中国打不起，没法打。

对企业的影响，让步后对外开放的影响大于贸易战本身。

关于中国为什么打不起，该教授着重作了解释。

“在资源方面，美国自然资源的禀赋可以使得其在闭关锁国的条件下也能发展相当一段时间，而我们的资源严重依赖外部市场；最尖端的技术大多掌握在美国手里，而我们要严重依赖美国的技术；我们的外汇绝大部分来自于美国，没有这些外汇，必需的粮食、石油和芯片等都无法进口；美国有众多的盟友，离开中国，虽然经济也会受沉重打击，但仍有广大的市场，而我们则没有这样的条件。”

所以，“如果贸易战打到极端，对于美国经济来说至多是重创的问题，而对我们来说则是生存问题。”

所以，“这次的贸易战会以妥协让步的方式来解决。当然，中国做出的让步会更大，或者主要是中国的让步。”

说实话，如果不是文章题目标着贸易战，文章里写着中美，刀哥要觉得自己穿越了。

贰

如果把时间段拉大，你会发现历史上总有那么一群人，他们早不反思，晚不反思，偏偏总选在国家民族面临强大外部压力的关头反思。

比如北宋宣和年间，有个叫李邺的人，时年金兵大军压境，宋庭派他去作使者。李邺到那一接触，吓得肝胆俱裂，回来就在朝堂上反思：宋朝绝对打不起，没法打。

关于宋朝为什么打不起，李邺着重作了解释。

“（金兵）人如虎，马如龙，上山如猿，入水如獭，其势如泰山，中国如累卵。”

影视剧中的金兵

所以，“贼强我弱，以济和议。”

因为李邺的官职是给事中，时人给他起了个绰号，叫六如给事。

你能发现，从六如给事到这位清华教授，他们共享的逻辑是，极端夸大对方的优势，极度渲染斗争后无法避免的消极结局，对己方的优势或者无知或者故意不说，推倒出一个结论——赶紧割地求和。

说说宋朝吧，在中国历史上，宋是有名积贫积弱的王朝，问题是已处于末年的北宋面对金兵铁骑，真的连一战的必要性、一胜的可能性都没有了么。

从大面上比较，据现代学者研究。就人力来说，发动攻宋战争之初，金朝辖区估计不过100多万户，以一户五口计算，大约仅五六百万口而已。而宋徽宗时期是宋代人口最多的时期，全国总户数超过2000万，总人口突破一亿。

清明上河图中繁华的东京城

就物力来说，女真贵族进入中原之初，对农业的重要性毫无认识，以致土地荒芜，生产凋蔽。金军南下中原，兵粮兵饷主要靠抢，不时陷入粮草不继的困境。而北宋到徽宗时，号称“中外靖绥，年谷登稔”，“天下赋入之数悉倍于前”，“六分之财，兵占其五”，“供军之资，十居七八。”北宋经济对战争的支撑能力是金朝所无法相比的。

从战场形势上比较，当时，宋军有百万之众，在第一次东京保卫战中外围参与勤王的兵力有20万。而金朝全国也只有20万兵力，参与攻宋的兵力12万，攻到东京城底下的只有8万人。

这8万人面对的是一座怎样的东京城呢？东京城经过北宋数代皇帝的加固，建有三道城墙，外城有壕沟十余丈，城门十二座，大多修筑了以往只有边防城市才配备的三重瓮城。城门全部用铁浇筑。

东京城防图

史书说“此祖宗无以有也”，连祖宗都没修过。

瓮城示意图

除此之外，皇城城墙外包砖，墙上建角楼，高数十丈，这也是项连祖宗都没修过的创举。

你看，北宋这些巨大的优势都不在李邺冷静的反思里，他那只剩下“中国如累卵”。

问题是，当时不但李邺这个五品小官是这么看的，李邦彦、白时中、唐恪这些宰相级的也是这么看的。他们不断陷入与朝廷主战派的嘴仗，渲染金军的残暴，鼓吹割地投降，打击排挤主战派力量，消解北宋军民抵抗金兵的决心。

在第一次东京保卫战后，被主战派大臣李纲和爱国军民揍的一鼻子灰的金朝转变策略，连哄带吓虚张声势地框宋庭，宋庭果然就上了钩。

李纲相

在保卫战中参与勤王的宋军，一部分被遣送复员回西北，一部分参加太原解围战而遭到损失，一部分在黄河南岸溃散，还有一部分被唐恪以经济上的理由遣散。

在保卫战中成功阻挡金兵的李纲被以“专主战议，丧师费财”的罪名贬谪。

有神机营的士兵敢擅自向金兵开炮竟然被斩首示众。

这样，到了金军汹汹再来的时候，东京城外再也见不到漫天勤王的旗帜了。

所以，不是东京城三道城墙挡不住金兵，是北宋自毁长城。

叁

最近几年，中国的外交姿态出现了一些变化，这大家都知道。

最根本的一点，中国与世界的交融越来越深入了。

这意味着我们已经不可避免地拥有越来越多的海外利益。

今天的中国，论经济体量，我们早已是第二大经济体，如果以购买力平价来算的话，我们已经是第一了；中国制造业世界第一；工业和军力都发展迅速。

世界对中国的期待变了。以前是远房亲戚傻大个，碰到了，打个招呼，不理你也无所谓。很少有人认为中国的意见是重要的，包括我们中国人自己。

但是现在，我们开始反问：凭什么？

这份理直气壮是中国发展到一定阶段的必然产物。

就像美国人所说的：你怎么想象一个大象躲在一只兔子后面？

但令人费解的是，中国的理直气壮为何会让一些人觉得害臊，而美国的“理直气壮”就理应获得鲜花和掌声？

再说回贸易战。

其实明眼人都明白，这次的贸易战摆明了是美国要欺负人——在中国这捞上一笔，顺便掐一掐中国蓬勃向上的发展苗头。

而且，看这架势，贸易战也许会是一场持久战。

打贸易战，中国当然会受伤。但是如果不打，我们会更受伤。

被人踹了一脚，难道忍让或示弱就能换取同情不被踹第二次？

担心贸易战影响老百姓的生活，这种担心是正当的。但大多数人很容易搞明白，这种影响是特朗普政府强加给我们的，即使届时影响真的显现，大家理解共度时艰的必要性也不难做到。

反倒是有少数“明白人”是无论如何也“想不通”的，他们就是要装得“数他们清醒”，他们知道自己的观点边缘，但他们一直寄希望于这么大的中国，边缘也很大，能占住边缘也是有利可图的。

“逢中必反”者们的存在本就是多元社会的一部分，从宏观意义上说，这些声音是主流的“寄生虫”。

重要的是主流不能被它们搅了，尤其是当面对外部压力最需要中国强大团结的时候，不要让外部力量通过它们而误判中国的软弱。

来源：补壹刀

责任编辑：初晓慧