这件大事中国资本市场已酝酿十七年 今天发生了

原标题：中国资本市场酝酿了十七年的大事，今天发生了！（附产业、股市利好清单）

今天上午9点，我国原油期货在上海国际能源交易中心正式挂牌交易，这意味着中国首个国际化期货品种正式上市。

数据显示，去年我国的石油进口量达4.2亿吨，对外依存度近70%，已经是全球第一大原油进口国和第二大原油消费国，形成了价值达6.5万亿元的巨大产业链和消费体系。我国上市原油期货，将为全球投资者提供更多的中国市场机会和更加丰富的投资选择。

厉害了，我的国！

这17秒的视频，

今天被刷屏，

这件大事酝酿了十七年！

刘士余：有信心有决心有能力建设好原油期货

中国证监会主席 刘士余：中国原油期货从酝酿到今天正式上市历经十七年。证监会将始终信仰科学，遵从法制，放眼全球，支持创新。证监会有信心、有决心、有能力，把有中国特色的原油期货市场建设好，功能发挥好。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，证监会将全面贯彻落实党中央、国务院关于资本市场改革、开放、发展、稳定的战略部署，为更好保护投资者合法权益，更好服务实体经济高质量发展做出贡献。

方星海：创新期货品种 加快金融市场开放

中国证监会副主席方星海在接受央视财经记者采访时表示，原油期货的推出，对中国期货市场及石油行业都意义重大。同时作为我国首个国际化的期货品种，原油期货的上市不仅可以为期货市场对外开放积累经验，也会进一步促进我国金融市场的对外开放。

最新播报：

原油期货首日午盘收盘上涨3.92%

对国内产业链及A股相关公司影响

原油期货在上海国际能源交易中心的挂牌交易，对产业链和A股市场相关公司会带来哪些影响？

石油被称为“工业的血液”，对国民经济以及百姓日常生活影响巨大，产业链长。作为产业链上市公司，很多公司都体味过油价疯狂过山车带来的冲击，现在随着中国原油期货的推出，产业链相关公司也多了一个价格风险管理手段。如果油价上涨，上游勘探开发企业赚钱更多，如果油价下跌，下游炼化板块会直接受益。原油开发企业，最具代表的就是中国石油、中国石化这两桶油；而WIND资讯统计的下游炼化概念股涵盖的面则相当广泛。可以说原油期货的上市，为上下游相关企业提供了一个保值避险的工具。

招商证券石化行业首席分析师 王强：原油期货推出之后，对国家的炼化企业会是个大利好，像现在的炼化企业里面，中石化、中石油、上海石化、华锦股份等，这些炼化企业都将减少原油期货的现货库存，也将降低资金占用，会降低汇兑损失，还会特别利好现在正在建设的这几个民营大炼化项目。

油气设备和服务业是能源服务业的重要组成部分。伴随着近期今年以来国际油价的稳步上涨，市场分析认为油田服务业将苦尽甘来，迎来春天。

中泰证券机械行业首席分析师 王华俊：上海原油期货的推出有助于油气产业链企业，提供一个比较好的风险管理工具和价格参考。如果油价维持在目前这个水平的话，看好油气装备和服务产业。全球的油气资本开支是增长的，2017年同比增长7%左右，达到4000多亿美元，像中海油，2018年的资本开支同比增长40%到60%，是大幅增长，所以战略看好油气装备和服务产业，2018年到2020年业绩大幅增长的趋势。

另外，和原油相关的还有航空业，航空煤油是原油的炼化产品，与原油价格的相关性极强。除此之外，无论油价上涨下跌，期货类上市公司会直接从经纪业务中获益。

原油期货上市引发海外高度关注

来听听来自海外市场的声音↓↓↓

中国原油期货备受美国资本市场关注

海外市场如何看待中国原油期货上市？

路透社财经评论员 陈一佳：这一次中国启动自己的原油期货，也备受美国资本市场的关注，因为交易的要求相对宽松，很多人都把它看作是一个非常好的机会，因为对于境外投资人来说，可以首次在没有中国国内实体的情况下，参与到中国的期货市场交易中。

美国CFTA能源资产分析师 斯图亚特·格利克曼：中国对全球GDP的贡献有20%，但是对原油的需求却超过了全球的三分之一。现在很多来自亚洲的买家，不是购买伦敦的布伦特原油，就是购买美国的WTI，所以必然会对上海的原油期货有需求。所以可能会看到，对北海布伦特原油，以及WTI的需求会有所下降，有一些转移到亚洲。

英国媒体和机构关注中国原油期货上市

路透社财经评论员 王子昕：事实上，中国一直以来都在全球能源市场中占据重要地位，从煤炭、石油、天然气到可再生能源，随着中国经济结构的转型与发展，各类能源的消费量和结构也发生了转变，进而对全球能源体系造成不容忽视的影响。中国今天拥有了属于自己的国际化原油期货。对此，路透社等外媒给予高度重视，评论称这对西方投资机构而言，意味着挑战和机遇并存。

英国Aspects能源公司亚洲分析师 米哈尔·梅丹 ：我认为大部分外资机构会先观察一段时间再决定如何加入这一贸易活动。他们需要确定 首个中国版原油期货的资金流动性有多积极，特别是原油供应商和投资者间的互动，以及涉及到原油存储方面的事宜，像原油储罐的存储能力 、码头能力、存储成本等，这些在连接现货和期货市场中起着至关重要的作用，因此西方投资机构非常关注。

关于原油期货上市，

专家也对广大投资者关心的话题，

进行了解答。。。。。。

问题一：为什么1809这个合约这么重要？为什么这么重视这个合约的价格？

上海国际能源交易中心原油期货合约设计企业顾问 于瀛蛟：因为现在原油期货包括的油种有7种，6种是境外的原油期货。而6种里面，可能普通人最能看得到的、摸得到的价格是DME阿曼原油。但是现在从DME阿曼原油，从装港到卸港的运期大概是20多天。这样的话，我们的合约就需要错一个合约，比如说阿曼原油的9月合约到中国已经是10月合约了。再加上办理一些手续，办理入库，仓单生成手续可能是1.5个月，所以现在看的1809，它其实对应的阿曼原油的月份应该是5到6月份，而5到6月份，已经是阿曼市场的主力合约了。所以说这是为什么我推1809合约做主力合约的一个非常重要的原因，因为它有现货基础。

问题二：原油期货究竟和我有多大的一个关系？如果我想参与的话，作为中小投资者，要注意什么问题？有什么样的应对策略？

方正中期期货研究院院长 王骏：咱们中小投资者比如说有开车的，他肯定以前认为油涨了，我没办法对冲风险。所以说现在有原油期货了，他觉得油涨高了，我可以到市场去估空。油价低了我可以通过期货来买，这样的话就不是说车上一箱油加不加满的问题了，有一个参与的前提在这了。另外去年7月1号开始，证券和期货行业都实行了投资者适当性制度。所以说中小投资者要遵循投资者适当性制度，有知识，懂交易的经验。另外还有具有一定的资金规模，这样的话，投资者在参与这个原油期货的过程中，他就有一些抗风险能力。在这个过程中，特别是刚刚上市交易的时候，这个价格忽高忽低的波动，中小投资者要注意价格在瞬间巨大波动的一个风险。另外交易时间也比较多，除了白天，还有连续交易，就是夜盘，所以说夜间交易也出现一些价格跳动，也要及时做好一些止损的操作，这是对中小投资者的建议。

问题三：原油期货上市怎么能够实现价格发现功能？

上海国际能源交易中心原油期货合约设计企业顾问 于瀛蛟：阿曼原油目前是所有的中型的投资人都能摸得到的一个品种，它的合约，它大概比合约要往前倒大概是3.5到4个月，成为主力合约。它与现在原油期货的价格锚定，就是通过运输的成本、损耗，还有资金的费用来进行连接的，所以说这是原油期货现在价格发现的一个逻辑基础。但是另外一个问题，现在原油期货在3点就结束交易，亚洲的交易窗口在4点半是非常重要的。所以说我们之前也建议相关的参与者，可以在4点半窗口时间建立一个上海场外交易市场，锚定联动新加坡价格窗口。这样的话，整个的原油期货价格发现功能将会是非常非常完善的。

问题四：我国原油和国际原油之间能否存在一个套利的机会。从这运到那，那么长时间，这价格有变动，我能不能做套利？

方正中期期货研究院院长 王骏：从其他品种来看，这都存在的，比如说贵金属，黄金、白银。原油上市之初，国内的上海原油期货价格，它只是个锚定的价格。我有一个参照价，它是像阿曼原油的一个价格。如果我参照它的话，今天开盘436元每桶的价格，这个价格如果再折回美元，与阿曼原油之间，看看它的价差，也就是俗说的跨市套利。不同市场的一个套利，它可能就存在一个空间。这里面的空间，套利的叫深贴水的空间，如果深贴水在运行一段时间之后，它有规律。比如深贴水很高，可能去做空它，如果很低，去做多它，这样的话，跨市套利机会就显现出来了。最重要的是原油价格，锚定国际的原油价格来以它为基准，这是一个套利的基础。

用一张图，

再来全面的了解下原油期货！

责任编辑：初晓慧